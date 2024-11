Pablo Grasso, a pesar de conocerse las carencias en la Secretaría de la Niñez, sacó una “comitiva” para promocionar el Festival 139° aniversario de la capital

Expusimos un largo informe sobre la Secretaría de Niñez y Familia de la municipalidad de Río Gallegos, donde quedó reflejado un panorama bastante crítico del funcionamiento e infraestructura que tiene asignado el Intendente Pablo Grasso para un área social tan sensible. Allí destacamos, entre otras cosas, que el organismo no tiene profesionales por cuanto no les asigna salarios, sino los contrata como monotributistas con pagos de 400 mil pesos, lo cual genera una diáspora de médicos, psicólogos, asistentes sociales, etc. Las razones, según la municipalidad, son económicas.

Te puede interesar: La realidad que nadie cuenta sobre la Secretaría de la Niñez que administra el intendente Pablo Grasso

Horas después de nuestro informe, el municipio informó publicamente que partió una comitiva a distintos puntos de la provincia, para promocionar el Festival 139° Aniversario

“Durante la mañana del miércoles, una delegación salió desde la capital provincial para realizar la promoción y dar a conocer las actividades del Festival Río Gallegos 139° Aniversario, que se llevará a cabo en diciembre”, dice el comunicado y agrega “La comitiva recorrerá distintos puntos de la Patagonia y fue despedida por el Intendente Pablo Grasso junto a las Secretarías de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo y de Turismo Mercedes Neil”.

“…se preparan diversas actividades culturales, deportivas y gastronómicas, incluyendo una carrera de karting y competencias de mozos y camareras. También habrá un concurso de autos navideños con premios monetarios” agrega la nota del municipio.

Para justificar el enorme gasto que implica para el municipio una movida de este tipo la funcionaria municipal a cargo dijo “Esto desarrolla un movimiento importante tanto en el sector gastronómico como hotelero y también para comerciantes y emprendedores” dijo y analizó que esto resulta fundamental en un contexto social adverso como el actual”.

El intendente de Río Gallegos, sin duda, tiene un orden de prioridad de las necesidades institucionales bastante extrañas. Luego de conocer cómo se manejan los fondos para sostener áreas sociales que se ocupan de los niños y adolescentes, los cuales merecerían la mayor atención posible y la asignación prioritaria de los recursos financieros de la municipalidad, un gasto millonario como el que insume promocionar un festival en toda la provincia, no solo resulta innecesario, sino, obsceno. (Agencia OPI Santa Cruz)