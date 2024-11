La realidad que nadie cuenta sobre la Secretaría de la Niñez que administra el intendente Pablo Grasso

A través de una investigación que se ha realizado a partir de algunas denuncias que llegaron a nuestra Redacción, estamos en condiciones de afirmar que la Secretaría de la Niñez del municipio de Río Gallegos, padece de serios problemas estructurales, profesionales, de infraestructura y administrativo, que elevan la gravedad del problema, al tratarse de un organismo que atiende a niños (desde bebés a chicos mayores) a través de sus tres hogares divididos por edades, dispuestos para tal fin.

Un ex alto funcionario del Intendente Pablo Grasso, fue una de nuestras tres fuentes en el armado de un relato realmente estremecedor, que conmueven con fotos y documentos que prueban lapidariamente las condiciones en la que se desarrolla el trabajo en un área tan sensible como ésta, donde se desempeña un puñado de profesionales que son contratados como monotributistas y cobran magros contratos de 400 mil pesos, razón por lo cual, cada vez quedan menos médicos, psicólogos, pediatras, asistentes sociales etc y precisamente, debido a los bajos montos que paga el municipio, la Secretaría de la Niñez se quedó sin nutricionista, una especialidad esencial a la hora de marcar la dieta de los niños en las casas de guarda donde se encuentran.

En este área fundamental de la Municipalidad de Río Gallegos, absolutamente sensible desde el punto de vista social, la importancia del organismo se ve reflejada en la permanente apertura de expedientes nuevos por maltrato o abusos, todos los días. De igual manera, las fuentes aseguran que el personal municipal que trabaja allí no es el más preparado para alternar y tratar con chicos, lo cual requiere capacidad y preparación especial, más aún cuando se trata de interactuar y atender problemas de la niñez o el manejo del problema adolescente, que llegan allí con innumerables tragedias personales y/o familiares.

Poco personal, mal pago y desprofesionalizado

En el relevamiento del personal “no profesional” de esa Secretaría, al que tuvimos acceso, encontramos que han enviado a esa Secretaría a mucha gente “castigada” del sector municipal e inclusive, uno de los empleados encargados de repartir alimentos a los hogares, es un hombre que trabaja con tobillera electrónica “Está bien que no es un asesino serial, claro está, pero se trata de una persona que tiene una causa por agresión y da la impresión que acá cuando peores macanas hacés, más te premian”, dijo un profesional que se fue de allí muy molesto, no solo por la baja remuneración, sino por considerar que se transgreden permanentemente los límites de seguridad más elementales.

Pocas veces la Secretaría de la Niñez luce tan inútil como cuando se produce la pérdida de una vida, como fue el último caso donde un chico de 16 años se quitó la vida, lo encontró el padre y cuando la Secretaría llegó, ya era tarde

Una de las cuestiones que más objetan funcionalmente al organismo, es que no hay personal suficiente, los equipos no están completos y en muchos casos no se encuentran preparados adecuadamente y hay mucha improvisación aún cuando la gente trate de poner buena voluntad; los espacios son muy reducidos, al punto que no hay lugar para realizar las entrevistas con los niños y se han reportado maltratos por parte del personal a cargo, sobre los empleados que se desempeñan en tareas administrativas.

También los menores han reportado ante el Juez que allí “pasan cosas” como escape de chicos y maltrato hacia los mismos, razón por la cual el magistrado ordenó la colocación de cámaras de video con audio para controlar la situación en un lugar donde hay personal 24 horas que interactúan con los menores.

Otro ex funcionario municipal recalcó sobre la existencia de ciertas irregularidades en la compra de alimentos para la Secretaría “Desde hace un tiempo el municipio compra la carne para la Secretaría, en la Panadería Abril quien le revende a la municipalidad – señaló nuestra fuente – allí paga un precio mayor al costo en cualquier carnicería, el doble o el triple sin que le llame la atención a nadie (o a muy pocos) y la excusa, parece ser, es que la municipalidad paga a 60 días o más… todo hace prever que hay un mecanismo poco transparente detrás de esto”, asimismo, remarcaron que la ropa de los chicos las compran en Patio Central, en Calavera no Chilla y para bebés en tiendas donde venden ropa y enseres para los más pequeños.

Personal asignado

La Secretaría está a cargo de la licenciada Julia Chalub y su secretaria privada es Valeria Timoni. Cuenta con cinco directoras y después vienen los otros cargos que en total sumarían unas 300 personas donde se incluye el personal de La Casa de la Juventud, que depende de Niñez, el personal de la calesita, el de la plaza de los dinosaurios y los talleres que tiene el municipio en calle Congreso.

Actualmente en la Secretaría hay ocho equipos trabajando 4 a la mañana y 4 a la tarde. En algunos equipos solo una trabajadora social y una psicopedagoga; en otros equipos hay un abogado, una psicopedagoga o una asistente social y no se han podido cubrir los equipos con los profesionales que tienen que haber en cada equipo como un abogado, un asistente social y una psicóloga, pero esta conformación profesional no está siendo factible, porque pagan poco y eso obliga a variar permanentemente el número disponible y como dijimos, los mismos actáun como monotributistas.

Las guardias son cubiertas 24 horas por personal municipal y otros que son monotributistas, teniendo como función velar por la seguridad de los niños y trasladar a los chicos en los móviles, a veces acompañados por la policía.

La función de esta Secretaría es de vital importancia teniendo en cuenta el trabajo social que le impone una realidad en la cual, todos los días, hay ingresos de causas por cuestiones muy graves como malos tratos, violaciones, drogas, etc.

Nadie habla, nadie apoya

Demás está decir que el personal no se arriesga a denunciar nada de lo aquí expresado, por cuanto la primera acción del Intendente Pablo Grasso es dejarlo afuera y sin trabajo. No obstante, aseguran las fuentes que hay una orden del Intendente que para el 19 de diciembre la Secretaría de la Niñez se mude a un lugar que espera inaugurar en el aniversario de la ciudad de Río Gallegos. Para eso, la municipalidad se encuentra comprando muebles, camas, colchones, etc, en la casa Carpets y en Fernández Campbell.

De esta manera podemos conocer a grandes rasgos, cómo funciona un área tan sensible de la Municipalidad de Río Gallegos, vital y fundamental para la salud de los niños con problemas, que por razones estrictamente presupuestarias, no cuenta con equipos suficientes de profesionales para atender necesidades claves de este tipo, mientras el intendente de la ciudad, promueve inversiones en festivales y cuestiones que nada tienen que ver con otra cosa que su campaña política, de cara al 2025 y 2027, mientras sectores como éste de la Secretaría de la Niñez, padece carencias irremediables. (Agencia OPI Santa Cruz)