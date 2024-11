La Libertad Avanza extorsiona en Santa Cruz. Denuncia penal contra Jairo Guzmán en el PAMI de Caleta Olivia

Al representante provincial de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzman le hicieron una denuncia penal en Caleta Olivia que expone al novel partido al primer escándalo en esta jurisdicción, luego que Javier Milei y su hermana, decidieron nacionalizarlo.

Tal consta en el documento al que tuvo acceso OPI y el lector puede leer completo al pie de este informe, el 8 de noviembre 2024, el señor Sergio Daniel Torres, a cargo de la filial del PAMI en Caleta Olivia desde el 28 de junio de este año, presentó una denuncia judicial contra Jairo Henoch Guzmán Director Ejecutivo Provincial del PAMI por hostigamiento, extorsión, soborno en grado de tentativa, destrato personal y expone en el documento el maltrato a los afiliados del PAMI, el ninguneo y dilaciones en la entrega de medicamento y atención a los afiliados, que tramitan a través de la delegación de Caleta Olivia.

Denuncia también órdenes de Jairo Guzman para que extorsione a la médica Verónica Zedán de la institución, contratada como auditoria, para que aporte dinero de su sueldo para el partido Libertario.

“…pretendiendo que yo a su vez presione a esta profesional médica, y cometiera el delito de “ soborno en grado de tentativa” para que la médica en cuestión responda políticamente y realice en forma mensual aportes económicos en concepto de APORTES PARTIDARIOS para La Libertad Avanza, Partido Político que se encuentra en formación en la Provincia de Santa Cruz y del cual JAIRO HENNOCH GUZMÁN es hoy por hoy el máximo referente”, indica expresamente la denuncia realizada por Sergio Torres quien aclara que la médica renunció.

En la causa, el denunciante aporta los mensajes de Wathsapp certificadas, audios de Guzmán enviados a Torres quien en su relato aporta el siguiente relato “Como yo no me presté a este tipo de situación, ya que no estuve jamás de acuerdo con que se presione ni se coaccione a nadie (menos a una profesional médica), para que realice aportes económicos por cuestiones políticas y así se lo hice saber a JAIRO GUZMÁN en reiteradas oportunidades, en el día de ayer decepcioné vía Whatsapp por parte de Lucas OYARZO, la Resolución Interna N° RESAP-2024-475-INSSJP-DE#INSSJP, mediante la cual se me informa que a partir del día de hoy me encuentro desvinculado del PAMI”.

Señala que las acciones de Guzmán son contrarios a los principios que sostiene la LIbertad Avanza a nivel nacional y advierte que a diferencia de él, que se siente parte del Partido, denuncia el accionar de Guzmán como “altamente corrupto”.

Luego a modo ilustrativo de lo mal que gestiona al PAMI el denunciado, Torres relata un hecho en el cual ante el fallecimiento de un afiliado de Caleta Olivia y ante la insistencia de la delegación para que Guzman libere los trámites para que el cadáver fuera entregado a los familiares luego de 36 horas en la morgue de Caleta, Guzmán le habría dicho al delegado que le transmitiera a los familiares “que se tranquilizaran ya que el afiliado ya estaba fallecido”.

“Este tipo de deshumanizaciones y destrato hacia personas que perdieron un ser querido hace pocas horas, es algo que tampoco compartí, que por supuesto no ejecuté y que también marcaron diferencias entre mi gestión y la de Jairo GUZMÁN, las cuales en su conjunto derivaron en mi desvinculación mencionada precedentemente” expresa literalmente la denuncia.

Finalmente Torres ofreció el testimonio de la Dra Verónica Zedán, audios, mensajes de texto y documentación respaldatoria sobre los hechos que denunció ante la justicia de Caleta Olivia.

Las quejas en la delegación de la obra social de los jubilados nacionales, proviene tanto de adentro como de afuera en Caleta Olivia. Esta cuestión denunciada por el ex empleado del PAMI se suma a una serie de irregularidades que por estas horas están saliendo a la luz y las fuentes indican que ya se están haciendo gestiones a nivel nacional para lograr la Intervención del organismo.

El denunciado salió por algunos medios a justificar su deplorable accionar extorsivo, que han utilizado (y hemos denunciado en varias oportunidades) tanto el FPV como la UCR, relacionado con la exigencia de un porcentaje del salario de sus afiliados que ocupan cargos públicos, tratando de “normalizar” una situación que no está establecida en ningún documento interno del Partido; pues, al igual que sucedió con la UCR en el Tribunal de Cuentas hace unos años, demás está decir que los partidos políticos que usan esta “metodología de aporte compulsivo” (para nada voluntario, otra mentira de Guzman), dejan la duda de si en los cargos a sus afiliados los ponen por capacidad, o por la necesidad de contar con fondos proveniente de esos mismos cargos públicos en los que son colocados y desde donde deben tributar un importante porcentaje, sin posibilidad de negarse a hacerlo.

Este escándalo impacta directamente sobre las pretensiones de Jairo Guzman de erigirse como el líder político de LLA en Santa Cruz y en los próximos días, le llegaría un pedido formal a la hermana de Javier Milei para que sea removido de esa representación política en nuestra provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)

Denuncia Judicial Jairo Guzmán by OPISantaCruz