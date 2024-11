Le solicitan al gobierno detalles del convenio con la pesquera china HongDong Fisheries Co. Ltda y copia del convenio y/o carta de intención firmada

El diputado (CC-ARI) Pedro Muñoz, ingresó un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados solicitando un informe detallado al Poder Ejecutivo Provincial sobre los alcances del convenio suscripto entre el Gobierno Provincial y la empresa pesquera china HONGDONG FISHERIES CO. LTD.

Señala en sus fundamentos que a través de la página web oficial se dio a conocer que el Gobierno de Santa Cruz acordó con la empresa pesquera HongDong de China, la firma de un convenio, que según se señala en dicho comunicado “representa un paso importante hacia la tecnificación e industrialización del sector pesquero.”

Allí mismo realiza un contexto del problema que se genera alrededor de este anuncio toda vez que lo vincula con la pesca ilegal en el mar argentino y las faltas de controles existentes, que facilitarán procesos de pesca de esta empresa y otras chinas, vulnerando la seguridad y los recursos.

Señala que por estos motivos resulta fundamental analizar en profundidad los compromisos firmados con la pesquera china “a fin de evaluar su legalidad, sustentabilidad, oportunidad y conveniencia, de manera que el mismo no signifique ser un elemento que termine siendo funcional a la pesca ilegal y a las empresas pesqueras que están depredando nuestros recursos ictícolas, ni convalidar irregularidades o actividades provenientes de la misma”, reseña el argumento del proyecto y agrega “…ninguna promesa de inversión en la Provincia puede justificar la convalidación de actividades que puedan servir como apoyo logístico o relacionarse con el flagelo de la pesca ilegal o con empresas que la exploten, apoyen o faciliten”.

Le solicitan al gobierno detalles del convenio con la pesquera china Hong Dong Fisheries Co. Ltda y copia del convenio y/o carta de intención firmada

Luego Muñoz hace referencia a los malos antecedentes que tiene la empresa pesquera china, de acuerdo a la publicación que realizaron los medios de comunicación y alude que “más allá de los antecedentes de la empresa en particular, la flota pesquera china es reconocida por la ilegalidad de sus operaciones, el daño al ecosistema marino del Atlántico Sur y del Mar Argentino, el impacto negativo en el empleo y las economías locales, los abusos a los derechos humanos de sus tripulaciones y la amenaza a la seguridad de la navegación” y culmina la argumentación del Proyecto expresando “No es recomendable que el gobierno nacional y/o los gobiernos provinciales habiliten ningún puerto en nuestro territorio que brinde servicios a flotas de pesca INDNR chinas (“Pesca Ilegal, No Declarada o No Reglamentada) o de cualquier otra bandera con antecedentes de pesca INDNR ya que esto tendrá consecuencias más negativas aún en las provincias que cuentan con esta actividad”, concluye el informe, que se encuentra en Comisiones para ser analizado (Agencia OPI Santa Cruz)