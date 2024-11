Gobierno fueguino desestimó modificar ofrecimiento salarial a docentes

(OPI TdF). El ministro de Educación, Pablo López Silva desestimó que el gobierno de Tierra del Fuego pueda modificar el incremento anunciado por el sector docente y negó que la administración gubernamental haya cerrado de manera unilateral la negociación paritaria con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina.

López Silva indicó que sigue abierta la paritaria para el 9 de diciembre y consideró que “a veces no se puede dar lo que se está esperando. En noviembre lo que se venía discutiendo era qué porcentaje de mejora la Provincia estaba en condiciones de dar, y como no hay otra posibilidad distinta a lo que se ofreció entonces plantean que cerramos la negociación y no es así”.

El titular de la cartera educativa añadió que “podemos reunirnos mil veces, pero si no tenemos la posibilidad de poder ofrecer un número distinto, pero no está dentro de las posibilidades financieras que tiene la provincia”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)