La brecha cambiaria toca mínimos históricos bajo el gobierno de Milei

Los dólares financieros continúan en descenso, llevando la brecha cambiaria a su nivel más bajo desde que Javier Milei asumió la presidencia. La tendencia bajista se acelera en medio de intervenciones del Banco Central (BCRA) y un superávit fiscal informado para octubre.

El dólar Bolsa (MEP) registra una nueva baja de $2,79 (-0,3%) y cotiza a $1.072,33, marcando su sexto descenso consecutivo y rompiendo el soporte de $1.100 por primera vez desde mayo. Esto reduce la brecha con el dólar oficial al 6,8%, un mínimo histórico en esta administración, e incluso coloca al MEP por debajo del tipo de cambio importador ($1.078).

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) subió ligeramente $2,49 (+0,2%) hasta los $1.108,76, luego de haber experimentado una fuerte caída en la jornada anterior, la segunda más pronunciada desde julio. Aun así, su brecha con el tipo de cambio mayorista se mantiene en 10,4%.

El mercado también se ve influido por las recientes decisiones del gobierno. Desde diciembre, se ampliará el límite de importaciones eventuales por courier de US$ 1.000 a US$ 3.000, eliminando aranceles en las primeras compras por US$ 400 destinadas al uso personal. Además, el Impuesto PAIS, que grava el tipo de cambio importador, se eliminará gradualmente.

Otros tipos de cambio también muestran estabilidad relativa: el dólar turista o solidario opera a $1.636,80, mientras que el dólar cripto o Bitcoin se ubica en $1.121,28.

Analistas atribuyen esta dinámica a la fuerte oferta de divisas por parte de exportadores y a las constantes compras de dólares realizadas por el BCRA. La entidad acumula 37 jornadas consecutivas con saldos positivos en el mercado cambiario, fortaleciendo las reservas internacionales y consolidando un entorno de mayor estabilidad cambiaria. (Agencia OPI Santa Cruz)