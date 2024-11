Alberto Fernández solicita la nulidad de su citación en la causa Seguros

El ex presidente Alberto Fernández solicitó este lunes que se declare la “nulidad absoluta” de su citación a declaración indagatoria en la causa conocida como Seguros, programada para el próximo miércoles. A través de un escrito firmado por su abogada Mariana Barbitta, también exigió la suspensión de la audiencia hasta que se resuelva un planteo que presentó recientemente ante la Corte Suprema de Justicia.

En el documento presentado, Fernández calificó la citación como un “avasallamiento” de su derecho a la defensa, argumentando que carece de fundamentos y viola disposiciones legales y constitucionales. Según la defensa, el proceso penal se basa en una imputación “forzada, genérica y poco clara“, y fue impulsado por un juez federal, Julián Ercolini, quien está recusado en esta causa, con el planteo aún bajo revisión del máximo tribunal.

La investigación, encabezada por el juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, examina la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través de Héctor Martínez Sosa, un broker cercano al ex mandatario. En la causa se incluyeron fotografías encontradas en el teléfono celular de María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, que muestran al ex presidente reunido con Martínez Sosa en la Quinta de Olivos frente a gráficos y documentos. Una de las imágenes, fechada el 3 de julio de 2021, será utilizada como prueba en la audiencia.

- Advertisement -

Fernández está acusado de liderar un esquema para el direccionamiento irregular de contratos de seguros a través de la aseguradora Nación Seguros S.A. La imputación sugiere que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, funcionarios públicos y empresas privadas actuaron en connivencia para canalizar fondos públicos hacia intermediarios y coaseguradoras vinculadas.

La audiencia de Fernández será la primera en una ronda de indagatorias que incluye a otros 38 acusados, entre ellos Martínez Sosa, su esposa María Cantero, y los brokers Pablo Torres García y Oscar Castello. Además, Fernández está citado para una segunda indagatoria el 11 de diciembre en una causa separada, relacionada con denuncias de violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

El juez Ercolini destacó que Martínez Sosa mantenía una “íntima y añeja amistad” con Fernández y que habría intercambiado numerosos obsequios, préstamos, joyas y el uso de inmuebles con el ex mandatario, relaciones que también involucran a Cantero. Según la acusación, estas conexiones habrían facilitado las irregularidades investigadas en la causa.

La resolución sobre el pedido de nulidad y la suspensión de la audiencia será determinada por el juez Ercolini en los próximos días, mientras crece la expectativa sobre el futuro judicial del ex presidente tras su salida de la Casa Rosada. (Agencia OPI Santa Cruz)