El Banco Central suma US$ 500 millones a sus reservas tras un crédito del BID

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) registraron un aumento significativo de US$ 553 millones, alcanzando un total de US$ 31.480 millones, el nivel más alto desde junio de 2023. Este incremento fue impulsado principalmente por el ingreso de US$ 600 millones provenientes de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el mercado mayorista de cambios, el volumen operado alcanzó los US$ 441,8 millones, lo que permitió al BCRA realizar compras netas por US$ 227 millones, su segunda adquisición más elevada en lo que va de noviembre. Este desempeño eleva el saldo acumulado de intervenciones cambiarias del mes a US$ 1.597 millones, respaldado por un incremento en las liquidaciones de divisas provenientes del sector agroindustrial.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las compras del Banco Central en el mercado oficial ascienden a unos US$ 20.776 millones. En paralelo, las reservas brutas han experimentado un crecimiento del 48,4%, con un aumento de US$ 10.272 millones desde los US$ 21.208 millones registrados en diciembre de 2023. Este crecimiento se atribuye, en gran medida, al cumplimiento de compromisos de deuda y a la recepción de créditos internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)