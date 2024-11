Los que no quieren Ficha Limpia, es porque tiene el culo sucio

(Por: Rubén Lasagno) – La propuesta de la Ficha Limpia, potenciada por el PRO, fracasó debido al acuerdo entre Milei y CFK para negociar manos e impunidad, tal como lo hemos informado en otras notas donde reflejamos aquellos “puntos de coincidencia” entre ambos, cuestión demasiado evidente en meses anteriores y que hoy tuvo su hito más relevante.

la caída del debate se produjo por la ausencia de diputados de los bloques afines: ocho de La Libertad Avanza (LLA), tres de PRO, dos de la UCR, siete de Encuentro Federal y dos de Democracia Para Siempre (DPS). Asistieron los de la Coalición Cívica (CC) y los del MID y obviamente, ninguno de los 99 legisladores de Unión por la Patria.

Se necesitaban 129 diputados para sesionar y asistieron 116. La Libertad Avanza dejó acéfala 9 bancas, Encuentro Federal 7 y 9 ausentes de otros partidos, entre ellos dos de la UCR.

De esta manera no hay forma de limitar a los delincuentes travestidos de políticos que buscan fueros para que no los alcance la justicia y los inhiba de ocupar cargos, como la ex presidente condenada en doble instancia por delitos de corrupción en cumplimiento de sus funciones y que, gracias a los favores de Milei, Picheto y algunos más, va a seguir gozando de la impunidad y de un derecho (perdido socialmente por corrupta) de ocupar cargos públicos y candidatearse para el 2025 o el 2027.

El kirchnerismo no quiere “Ficha Limpia” porque, si se aprobara la norma, más de la mitad de ellos nunca podrían asumir un cargo en el Estado y/o presentarse en una boleta.

Lo realmente lamentable, no es eso que ya lo conocemos, lo increíble, es que La Libertad Avanza, un partido que nació con pretensiones de distinto, sea cómplice de esta acción aberrante, bien de “casta” y encubridora del kirchnerismo, con quienes Milei se abrazó a la negativa por la ficha limpia, para ocultar su culo sucio. (Agencia OPI Santa Cruz)