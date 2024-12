Por disposición de la CSS está prohibido enfermarse entre el 6 de dic/24 y el 29 de febrero 2025. Una incoherencia más de un gobierno sin rumbo ni sensibilidad

(Por: Rubén Lasagno) – Trascendió un comunicado de la Caja de Servicios Sociales por el cual entre el 6 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, las derivaciones médicas estarán restringidas exclusivamente a casos de urgencia. Es decir, que cualquier afiliado que tenga un control, necesite la atención de un especialista que no pueda obtener en la provincia, tiene dos opciones: morirse o esperar al 28 de febrero 2025 para comenzar a tramitar la atención en Buenos Aires.

¡Cuidado con que se enfermen los niños!, acá (parece) tampoco cabe el abandono de personas ni alguna figura leguleya de ese tipo, con el que algunos padres pretendan exigirle a la CSS la atención derivada para sus hijos. Preguntamos dónde está la oposición en esta provincia?.

Según el argumento de la CSS la medida “busca garantizar la atención de situaciones críticas frente a una disminución temporal en la disponibilidad de servicios y profesionales sanitarios durante este período”, no define “situaciones críticas” porque hasta donde sabemos, un paciente que necesite atención psiquiátrica, cardiovascular o con complejidades de base, pueden ser tan “críticas” como las que la CSS considera “no críticas”.

- Advertisement -

La Obra Social de la provincia, que hace descuentos muy importantes en los salarios de cada empleado público y docente a quienes tiene cautivos y rehenes por ley, señala que tomaron esta decisión ante la necesidad de priorizar los recursos disponibles para quienes enfrentan emergencias médicas. Es decir, en otras palabras la CSS les dice a los afiliados: no hay para todos.

Es allí donde el Presidente de la CSS Pérez Soruco agradece “la comprensión de los afiliados”, un mensaje vacuo e hipócrita porque en realidad el señor Soruco no tiene idea el rechazo que produce una decisión como ésta en la comunidad y agrega que “esta restricción es temporal” (menos mal) tiene como objeto “mantener la calidad y la efectividad en la atención médica” (¿?).

Bastante contradictorio el mensaje de la CSS porque para mantener la calidad y efectividad de la atención médica, reducen a cero las prestaciones, en este caso, las derivaciones, tan necesarias para aquellos enfermos que no pueden ser tratados de determinadas patologías en esta provincia y donde la única solución es Aerolíneas Argentinas.

Y como siempre por si hubiera algún paciente desaprensivo que se le ocurre enfermarse en cualquier momento o se le antoja hacer turismo por los consultorios de médicos en CABA, la CSS les aconseja “considerar esta normativa al momento de programar consultas o procedimientos médicos no urgentes, ya que estos quedarán suspendidos hasta marzo de 2025”.

¡No se enferme! ¡No sea idiota!. No le complique las cosas a Pérez Soruco y aguante hasta fines de febrero, cuando la CSS pueda, quiera y se le antoje, atender su dolencia.

Mientras la CSS por voluntad propia, suma acciones contrarias a los fundamentos de su existencia, que es atender la salud de los afiliados a los cuales ya maltrató quitándole 6.000 medicamentos del vademecum, no paga los reintegros y ahora les niega las derivaciones médicas a Buenos Aires, por tres meses, no hemos escuchado una sola palabra de los Vocales por los activos y pasivos de la Caja, Manuel Piris y Sandra Casas, que por alguna razón no están allí para pedir explicaciones, protestar por estas injustas decisiones de las autoridades de la Obra Social y explicarle a la gente, al menos a la que los votó, que no están allí solo para cobrar un sueldo de manos del Estado o al menos si no lo pueden decir por miedo a perder la beca, que traten de disimularlo. (Agencia OPI Santa Cruz)