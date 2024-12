Cadena de favores. YPF, CGC y el gobierno. Diputados presionan a los gremios tratando de hacerles creer (falsamente) que el RIGI es necesario para sostener YCRT

- Publicidad -

El Gobierno provincial e YPF parece que se pelean pero en realidad, acuerdan. La petrolera CGC juega en las sombras y los tres (YPF-CGC-Gobierno) son socios activos tras intereses comunes de una riqueza supermillonaria e incalculable.

Te puede interesar: YPF, el Fondo UNIRSE y el RIGI, promesas de inversión, empleo y desarrollo, transformadas en caja para políticos y amigos, falta de control y puro discurso y engaño

Los diputados del oficialismo les han dicho al Frente Sindical Santa Cruz, quienes les plantearon la intención de ser incluidos en la discusión del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (cuyo destino ya tienen decidido en la Cámara el día 12) que de la aprobación del RIGI tal cual lo envió el presidente Milei, depende la salvación de YCRT. Esto es una absoluta falacia, así como lo expresan.

- Advertisement -

No hay posibilidad de que YCRT como tal, ingrese al RIGI, excepto a través de alguna empresa privada que adherida al Régimen y se haga cargo de poner en funcionamiento la Usina de 240 Mw, lo cual es muy difícil que se haga realidad por los cientos de millones de dólares que deberían poner en el complejo para hacerlo viable y la energía que produciría estaría a un valor internacional muy alto en virtud de la tecnología que usa, la cual por tantos años de demora, ha quedado virtualmente obsoleta o al menos fuera de competencia en el valor del Kw. Sin duda poner a YCRT como telón de fondo para condicionar la aprobación del RIGI tal como está, es un ardid del gobierno provincial para desalentar a los sindicatos de insistir con su objetivo de modificar la norma.

El gobierno está urgido de aprobar el RIGI, a fin de poner bajo esos términos especiales, cuanto antes, la gran inversión petrolera que viene en Palermo Aike de la mano de YPF y CGC.

La teoría de los favores en cadena

Recientemente hemos conversado con un ex funcionario del gobierno provincial, que tuvo su paso reciente por el Instituto de Energía, quien nos ilustró sobre una maniobra, que con algunos matices va a ocurrir tal como la relataremos aquí. Es posible que todo esté encaminado a transformarse en una oportunidad de negocios para el gobierno,YPF y la socia indivisible de Vidal: CGC.

A cambio del RIGI, YPF promete invertir en YCRT, no de manera directa, pero con la promesa de buscarle al Gobernador un inversor para el yacimiento, que le permita sostener el relato y mantener mínimamente el presupuesto de funcionamiento de la empresa.

De esta manera, YPF y CGC podrán entrar a explotar Palermo Aike, dentro de las facilidades impositivas que ofrece el RIGI, equiparando los beneficios de explotación que existen en Vaca Muerta. De todos modos, ninguna de las dos empresas tiene la “espalda” económica y financiera necesaria para emprender una explotación no convencional de ese porte, por lo cual, están obligadas a buscar capitales extranjeros asociados que deseen invertir en Palermo Aike y llevarse todo sin carga impositiva (como va a ocurrir).

Eurnekián con tenedor y cuchillo

Con la salida de YPF de zona norte, quien espera con la mesa servida (y una inversión de muy poca plata) es la operadora CGC socia de Vidal y de YPF.

Una fuente relacionada con la empresa de Eurnekián que habló con esta Agencia, señaló que están pidiendo una reducción mínima del 30% de personal, donde no solo entran trabajadores petroleros, sino también camioneros y personal de la UOCRA.

YPF saldrá el 1° de enero 2025 dejando un desastre tanto social (desocupación) como ambiental (contaminación) pero, más allá del chisporroteo mediático que hace el gobierno y el sindicato de petroleros privados, no enjuicia, ni se ampara en la justicia y mucho menos exige que YPF cumpla la ley, como lo demostramos en un informe anterior. Y los motivos están más ampliados en este informe donde veremos que YPF y el gobierno, siguen siendo socios, ahora en la cuenca austral y por muchísima plata.

Si el gobierno provincial permite y admite que YPF entregue la posta a CGC en zona norte, mediando los pasivos ambientales existentes y sin hacerse cargo de los mismos, sin ninguna duda será la prueba que coexiste entre las tres partes un nivel de complicidad inédita en la provincia de Santa Cruz, que requeriría de una denuncia penal ya sea por parte de la ciudadanía u organizaciones ambientalistas.

El relato de la compensación que no es tal

La salida (más bien abandono) de YPF de zona norte, le crea un problema real a Santa Cruz, pero el gobernador no puede desentenderse ni hacerse el sorprendido porque como lo demostramos en nuestro informe anterior, tiene pleno conocimiento de la situación por haber tenido dentro del propio Instituto de Energía a un hombre suyo, hoy puesto al frente de YCRT: Pablo Gordillo.

A su vez, Vidal era Secretario de Petroleros Privados, el sindicato más poderoso y de mayor influencia en la región en el área petrolera; desconocer ahora los problemas de desocupación, ambientales y de inversión que ha producido YPF por el descontrol estatal todos estos años, no es creíble.

El relato del gobierno se ancla en que la producción de Palermo Aike vendrá a solventar ese déficit y que todo será paz y prosperidad para Santa Cruz, cuando el yacimiento no convencional esté en marcha. Lo que no dice, es cuánto tiempo falta para que ello ocurra.

“Los miles de puestos de trabajo que dejará la salida de YPF no se podrán compensar con Palermo Aike en lo inmediato ni en lo mediato siquiera”, no refirió una fuente muy allegada a la empresa estatal.

“Esa gente que queda desocupada en el Golfo San Jorge, no va a poder ser parte del nuevo yacimiento por varias razones: la migración de mano de obra será lenta y selectiva. Empezará con 50 o 100 y después irá incrementándose de manera lenta y larga en el tiempo. El tipo de yacimiento que se intenta abrir en la cuenca austral es distinto y no se compara con la cantidad de mano de obra que insumen los yacimientos maduros donde hay que hacer mucho mantenimiento, recuperación secundaria, etc” y concluyó “De acá a que Palermo empiece a producir hay un largo trecho; no hay ni siquiera instalaciones, gasoducto, acueductos, nada. Hay un solo pozo perforado y luego de eso pararon. Ahora viene la inversión real y más grande y eso tarda mucho tiempo, solo con ver el ejemplo de Vaca Muerta nos debe ilustrar claramente sobre lo que digo y eso que el yacimiento neuquino fue la fiebre del oro negro; aún así, tardó mucho en hacerse productivo”.

Hay que recordar que el yacimiento Palermo Aike se perforó estando Pablo González como Presidente de YPF, Eduardo Eurnekián (Grupo Corporación América) al frente de CGC y Alicia Kirchner en la gobernación. El Gobernador Vidal y el vicegobernador Leguizamón, solo se mostraron en la foto cuando hicieron los ensayos, de un proceso que se inició y ya venía desarrollándose en el gobierno anterior.

YPF ayuda a YCRT y el gobierno ayuda, a YPF y CGC, con el RIGI

La estrategia ahora, es usufructuar el RIGI por parte de CGC e YPF y explotar la denominada “Vaca Muerta II” en Santa Cruz, extrayendo el hidrocarburo a precio de oferta, por las descomunales asimetrías que usa el Estado para beneficiar a las empresas que van por dentro del Régimen y las que no lo hacen con estas exenciones impositivas.

El Gobernador tiene la promesa de la operadora (especialmente YPF) que a YCRT le buscará inversionistas, pero la contraprestación en esta cadena de favores, es que Eurnekián y Marín (hoy circunstancialmente en la presidencia de YPF) entren con inmejorables beneficios comparativos para explotar el segundo yacimiento más importante, luego de Vaca Muerta.

Para tener en cuenta la magnitud del negocio, digamos que el yacimiento neuquino se proyecta una reserva de 16 billones de barriles de crudo y 308 TFC (Trillones de pies cúbicos) de gas, mientras en Palermo Aires corresponde una reserva de 6,6 billones de crudo y 130 TFC de gas.

Todo esto quedaría en pocas manos y la provincia como articulador y socio privilegiado de este monumental negocio. En ese tren de favores cruzados el Gobernador Claudio Vidal reniega por la salida de YPF en zona norte, mientras acuerda con YPF en la cuenca austral por una inmensa fortuna a futuro.

CGC se va a quedar (por muy poca plata) con los despojos que deja YPF en zona norte, donde la operadora de Eurnekián ya tiene un pasivo ambiental importante que será motivo de otro informe de OPI y al cual le sumará el que herede de YPF, que ninguna de las dos empresas pagará (ni YPF ni CGC).

El relato para “cuidar la moneda”

Mientras tanto, de ahora en más vamos a escuchar al gobierno provincial venderle a la opinión pública un relato de prosperidad, oportunidad, trabajo y desarrollo alrededor del proyecto Palermo Aike, para lograr la aceptación pública, despertar expectativas que atenúen los reclamos y abrir nuevas “esperanzas” de que todo va a mejorar en Santa Cruz, contando en todo este trámite con el apoyo incondicional del Sindicato de Petroleros, que (precisamente) se apresta a formar (si es necesario) un cordón de seguridad el día 12 en la Legislatura, para asegurar la sesión y la aprobación del RIGI.

Te puede interesar: Diputados propios hicieron fracasar el proyecto RIGI ordenado por Vidal. Errores políticos indisimulables pusieron al gobierno en una gran crisis de credibilidad con los sindicatos

Por todo esto, es que la versión sostenida por los diputados de “Por Santa Cruz” ante los gremios, de que para sostener a YCRT es necesaria la aprobación del RIGI, es un engaño.

El RIGI es necesario para cerrar los negocios entre los amigos que esperan el socio extranjero oculto, el cual daremos a conocer en un tiempo más, para empezar a repartirse el mayor yacimiento de crudo y gas después de Vaca Muerta con todas las facilidades para sacar el recurso, favorecidos por la exención impositiva, un régimen especial que prácticamente les asegura la recuperación de lo invertido, en muy corto tiempo y un enriquecimiento asegurado. (Agencia OPI Santa Cruz)