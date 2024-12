- Publicidad -

Al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso y al Gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal, para hacer un buen negocio, si fueran bienes fungibles, habría que comprarlos por lo que son y venderlos por lo que dicen que son.

Basta ver y repasar los discursos de ambos para darse cuenta el nivel de hipocresía que encierra el relato populista de ambos y la corona de mentiras y omisiones que producen y reproducen alrededor de sus anuncios.

El Gobernador, como cuando era petrolero, sacó los móviles de la policía personalizados con su nombre y gestión, igual que lo hace Pablo Grasso – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La última del gobierno provincial fue armar una caravana, al mejor estilo del Sindicato Petrolero cuando Vidal hizo sus campañas políticas en el 2019 y 2023, recorriendo a toda velocidad la calle Asturias y otras arterias de la ciudad, mostrando una flota de varias camionetas Hilux de la policía provincial, embanderadas cada una con un estandarte y la leyenda “Claudio Vidal Gobernación”.

- Publicidad -

Paralelamente el departamento Prensa del gobierno difundió un extenso texto con las declaraciones del Gobernador donde, mostrando el nuevo parque automotor de la policía provincial dijo “acá se ve como la plata del pueblo vuelve justamente al pueblo“.

Decir en qué se gasta, pero no decir cómo ni cuánto

Y la verdad es que cualquiera se alegra de ver la reposición de móviles que servirán para proveerle a la policía provincial un medio efectivo y seguro para las funciones de vigilancia y seguridad ciudadana, pero el Gobernador debería completar su discurso mostrando, por ejemplo, cuánto le costó a los habitantes de Santa Cruz cada vehículo, si estos rodados (como parece) corresponden a la licitación N° 21/24 (B.O. 5913) por 40 vehículos 4×4 para el Ministerio del Interior.

El Gobernador, como cuando era petrolero, sacó los móviles de la policía personalizados con su nombre y gestión, igual que lo hace Pablo Grasso

La transparencia, no pasa solamente por el anuncio de la licitación para la compra de esas unidades, sino que se completa con la difusión de paso siguiente: apertura de sobres/ofertas, empresas que cotizaron y fundamentalmente empresa adjudicataria y el monto total de la operación con las condiciones establecidas en el pliego.

Si esta información estuviera disponible, podríamos creerle al Gobernador Vidal que veríamos cómo la plata del pueblo, vuelve al pueblo. Sin embargo, hasta acá sabemos que se compraron 40 camionetas, las vemos como las muestra personalizadas del gobernador en las calles de Río Gallegos, pero seguimos ignorando a quién se las adquirió, cuánto pagamos las 40 unidades, qué valor implica cada unidad y cómo ha sido la forma de pago.

Mientras esta información no esté disponible, el gobierno no puede hablar de transparencia ni insistir que esta gestión es mejor a otra, porque en el fondo hace lo mismo: publica una licitación pero deja de informar el resto del proceso y no aclara los detalles de la inversión. (Agencia OPI Santa Cruz)