Otro robo de oro en una minera de Santa Cruz. Es demasiado fácil robar oro en la provincia y estos delitos, nunca se esclarecen

(Por: Rubén Lasagno) – “Lo que pasa en los yacimientos, se queda en los yacimientos”, pareciera ser la máxima de los delitos que se cometen dentro de las áreas de explotación de oro y plata de Santa Cruz.

Ayer trascendió que a las 2 de la mañana del último sábado, desconocidos irrumpieron en el yacimiento Don Nicolás, a 150 kms de Puerto San Julián, maniataron al personal, abrieron la bóveda con una amoladora y se llevaron una cantidad no especificada de onzas de oro.

La noticia ganó los medios sin ninguna precisión, como es normal cuando un hecho delictivo sucede dentro de los yacimientos de oro y plata y en los campos petroleros.

Por alguna razón, la impunidad de la que gozan las empresas extractivas en la provincia, no se ciñe solo a la forma, cantidad y falta de control con que se llevan los recursos naturales, sino, también, a una “licencia judicial” que aparentemente gozan, para hacer que accidentes, crímenes o delitos como estos robos de oro, nunca sean aclarados y sospechamos, nunca investigados a fondo.

No es la primera vez (y seguramente no va a ser la última) que las mineras en Santa Cruz son víctimas de estos robos. En el 2023 Patagonia Gold vivió una situación similar, cuando desconocidos entraron, redujeron al personal de vigilancia y se llevaron más de 1 millón de dólares en oro de las bóvedas de la minera.

Sin ninguna duda, no es proporcional la seguridad que tienen las empresas mineras en relación al material que acopian. La pregunta es ¿Por qué? ¿Tendrá alguna finalidad específica no resguardar como corresponde en cualquier parte del mundo, el material que extraen las empresas, literalmente tesoros millonarios en dólares, que dejan “a mano” de cualquier delincuente que debe contar con una logística impresionante para hacer un robo de este tipo en medio del campo? ¿Hay complicidad de los distintos sectores interesados?. Una obviedad que aparecen en estos casos, es decir que “se investiga la posible conexión interna de personal que podría haber facilitado información para consumar el robo”. Como se decía antes ¡Chocolate por la noticia!; yo que los medios que transcriben semejante estupidez, sin preguntarse, sin interponer una duda, me cuidaría de no tomarle el pelo al lector.

En la próxima nota haremos algunas consideraciones, respecto de lo que se nos ocurre sucede en estos casos de robo de oro y plata en las mineras de Santa Cruz. Ya pocos recuerdan en barquito pesquero Polar MIst que hundieron en el Estrecho de Magallanes con 20 bullon doré y un valor de 20 millones de dólares. OPI publicó un video del hundimiento que alguien, desactivó de YouTube, pero que repondremos en algún momento subiendo el original, una vez más.

Eso también pasó en Santa Cruz, donde el robo de las riquezas, no solo la llevan adelante los delincuentes que ingresan a las bóveda, sino otros de guantes blancos que permanecen en las sombras y se reparten en los gobiernos, en las empresas y en el ámbito privado que se conecta con el transporte y los servicios del sector extractivo. (Agencia OPI Santa Cruz)