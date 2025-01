Paritarias 2024: Cómo se cerraron las negociaciones salariales en el primer año de gestión de Javier Milei

- Publicidad -

El primer año de la gestión de Javier Milei estuvo marcado por una desaceleración en las cifras mensuales de inflación, lo que influyó directamente en las negociaciones paritarias. Los sindicatos, que anteriormente habían logrado aumentos acordes con la inflación superior al 112% registrada durante el último año de la administración anterior, se ajustaron a nuevas pautas salariales en línea con un contexto de menor aumento en el costo de vida. A continuación, un repaso de los acuerdos alcanzados en las principales actividades:

Comercio: Los trabajadores del gremio más numeroso del país, con 1,2 millones de afiliados, recibirán en enero un aumento salarial correspondiente a diciembre. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó incrementos bimestrales, siguiendo la pauta oficial, con una suba del 5% distribuida en dos tramos mensuales para noviembre y diciembre.

Estatales: Durante 2024, la administración Milei otorgó un aumento acumulado del 73%, mientras que la inflación del año superó el 112%. Sin embargo, las negociaciones quedaron postergadas para 2025, ya que el Gobierno no presentó nuevas ofertas de ajuste salarial en diciembre.

- Publicidad -

Salud: La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró un acuerdo de incremento salarial para el último trimestre del año. Los aumentos, calculados sobre los sueldos básicos de septiembre, incluyeron un 4% en octubre, 3,8% en noviembre y 3,6% en diciembre.

Metalúrgicos: La rama siderúrgica de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró el año sin nuevas negociaciones salariales, manteniendo el esquema vigente que fija el valor por hora de un operario de mantenimiento en $2.640,93 y el salario básico de un técnico de primera en $597.612,31.

Construcción: La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó un aumento acumulativo del 12,48% para el último trimestre del año, además de subas del 4% en octubre, noviembre y diciembre. También se pactó una gratificación extraordinaria no remunerativa del 36,2%, abonada en dos cuotas, un bono no remunerativo de $150.000 pagadero en seis cuotas y un aporte solidario del 1,5% para no afiliados.

Camioneros: Tras negociaciones prolongadas, el gremio aceptó un incremento salarial del 5,5% para el trimestre (3% en diciembre, 2,5% en enero y febrero), junto con un bono de $600.000 dividido en cuatro cuotas.

Bancarios: Con los nuevos ajustes, el salario básico inicial ascendió a $1.492.602,84, a los que se suman $74.159,14 en concepto de Participación en las Ganancias (ROE), alcanzando un total de $1.566.761,98. Las negociaciones se retomarán en marzo de 2025.

Aceiteros: El gremio acordó una suma extraordinaria no remunerativa de $1.429.355, pagadera en enero y febrero de 2025, como parte de la participación en las ganancias estipulada desde 2010. Este monto reflejó un incremento del 122% respecto al pago extraordinario de 2023, en línea con los acuerdos salariales del año. La paritaria del sector continuará en enero de 2025.

La desaceleración inflacionaria marcó un cambio en las dinámicas de negociación entre los sindicatos y las empresas, configurando un escenario diferente al vivido en años anteriores. (Agencia OPI Santa Cruz)