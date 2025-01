Ya se armó el reparto de los yacimientos en la mesa del poder provincial. Cristóbal y Eurnekián, en primera fila en la asunción de Vidal, son los favoritos

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Cuando el gobernador Claudio Vidal asumió el 10 de diciembre del 2023, hicimos algunas apreciaciones sobre la concurrencia al acto y especialmente de algunos personajes destacados que daban un apoyo explícito al novel gobernador y todo hacía presagiar que en realidad estaban festejando, era la oportunidad de buenos negocios que se abrían con la llegada del petrolero al poder, para lo cual, varios de quienes sonreían con la tranquilidad del deber cumplido, se sentaron en primera fila. Y como siempre, dijimos que esos amigos, estaban al acecho.

No era un secreto que si Vidal asumía, la petrolera CGC de Eurnekián, pasaría a jugar un papel central en el polo inversionista del sector petrolero y que al acecho estaba Cristóbal López, un ultrakirchnerista dispuesto a hacer los mejores negocios petroleros en Santa Cruz, aquellos que ni siquiera pudo hacer cuando Cristina Fernández estaba al frente del gobierno nacional y Alicia en la gobernación.

CGC de Hugo Eurnekián es la “nave nodriza” del gobernador Vidal, aquella empresa establecida para que el retiro caótico de YPF tenga un impacto más atenuado y lidera la mesa de negociación (y negocios) de todo el patrimonio petrolero de Santa Cruz.

La mesa está servida

De todos los clusters que Vidal le pasó a CGC, solo explotará Cañadón León y Meseta Escondida, los otros será repartidos entre Patagonia Resources de Juan y Patricio Neus que tomarán Los Perales, Las Heras y Cañadón La Escondida, los campos con mayor p producción de la provincia.

Crown Point, del Grupo GST, obtuvo Koluel Kaike, Piedra Clavada y le anexaron El Guadal. Roch se hará cargo de parte de El Guadal, Cañadón Yatel y Loma del Cui.Ingeniería Alpa que opera El Valle, se quedará con El Cordón y El Destino. Y la empresa Clear Petroleum de Cristóbal López (asociado a Neus) hace su entrada triunfal en Santa Cruz haciéndose cargo de los yacimientos que explotaba San Antonio, pero rehusando hacerse cargo del pasivo ambiental.

CGC la madre nodriza de todas las empresas y la “administradora” de Vidal funcionará asociada en UTE con las empresas más pequeñas entre las cuales se repartirán todo el capital no renovable que tiene Santa Cruz en el subsuelo.

La empresa CGC en Santa Cruz –

El mensaje que se dispara desde el gobierno provincial y la propia GCG (y también YPF) es que los yacimientos de zona norte son “pobres” y prácticamente habría que agradecerles a las empresas que se hagan cargo de explotar ese remanente que deja YPF y no es así. Cualquier entendido sabe que hay mucho petróleo y ninguna empresa va a perder plata solo por favorecer a la provincia.

Paralelamente, YPF, CGC y otras empresas menores que irán apareciendo, ingresarán al negocio paulatinamente a través del RIGI con la mira puesta en la producción del petróleo no convencional. A futuro, ese es el verdadero negocio que se repartirán estas dos empresas (YPF-CGC) y otros capitales que ingresen al juego del “no convencional” en Santa Cruz.

Si “juntamos las partes” queda claro que en la provincia habrá un monopolio total de la producción petrolera por parte de CGC e YPF, quienes tendrán en su mano la vara para decidir quien entra, quien permanece y quién sale y si hasta ahora se incumplía la Ley 3117, en adelante la misma va a ser un mero expediente olvidado en la mesa del Ministerio de Energía que se llenará de polvo hasta nuevo aviso.

Nadie va a pagar

Es importante recordar que CGC es de Hugo Eurnekián quien fue empleador de Javier Milei hoy presidente y apoyó la campaña política de Claudio Vidal en Santa Cruz. En informes del año 2023, en OPI adelantábamos que estos negociados se encenderían en caso de que el petrolero ganara en la provincia; y así fue.

El pasivo ambiental que deja YPF, como hasta ahora, nadie lo va a pagar y mucho menos CGC. Seguirán incumpliendo la Ley 3117 en todos sus términos y dudamos que haya una denuncia al respecto.

Con la salida de YPF de zona norte, quedan 2.600 trabajadores en la calle, no solo petroleros sino UOCRA, camiones etc y un pasivo ambiental incalculable, pero que estimativamente rondaría los 3.500 millones de dólares. La responsabilidad de esta inmensa deuda se generó durante los gobiernos anteriores y prosiguen durante la actual gestión que a un año no solo no ha relevado el pasivo ni exigido el cumpliento de la ley, sino que ha puesto a personajes como Jaime Álvarez a administrar áreas de gobiernos en los cuales ha fracaso anteriormente y es responsable de la actual situación.

Ahora ha tomado la calle la versión de que YPF hará un mix de fondos en compensación con la provincia, para “pagar el pasivo ambiental”. Traducido, la petrolera dice tener un monto de dinero del cual va a pagar las indemnizaciones y “lo que sobre” lo abonará a la provincia en pago por el pasivo ambiental supermillonario en dólares que deja.

Si así fuera (aunque esta versión parece realizada por el departamento de Prensa de YPF) se estaría comentiendo un acto ilícito, porque está claro que la petrolera que seguirá en Santa Cruz explotando Palermo Aike, debe pagar las indemnizaciones como corresponde, por un lado y hacerse cargo del pasivo ambiental por otro.

OPI se encuentra realizando un trabajo de investigación para establecer el pasivo ambiental de Santa Cruz (el cual se va ampliando sistemáticamente año tras año) y allí la opinión pública va a conocer la verdad sobre lo que sistemáticamente ocultan los gobiernos y las empresas petroleras, al conocimiento general en detrimento de la propia ley y los intereses de la provincia, que los gobernantes tanto dicen defender y entregan, yéndose de las gestiones enriquecidos, mientras el subsuelo queda seco y le dejan a los pueblos la contaminación y el agotamiento de los recursos. (Agencia OPI Santa Cruz)