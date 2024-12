Se revelan los negocios de amigos: Eurnekián con CGC forma una UTE y se queda con las áreas de YPF, OPI lo había adelantado con suficiente anticipación

- Publicidad -

Aparecen en medios provinciales las “versiones” (que no son tales) de que CGC la empresa de Eurnekián, amigo y colaborador de Claudio Vidal se quedará con las áreas de zona norte que deja YPF. No es nada nuevo, en dos de nuestros informes sobre este tipo de negocios, lo señalamos con meridiana puntualidad y dijimos cuál era “la jugada” de esta simulación de peleas y cuestionamientos de parte del gobierno provincial, a uno de los socios (YPF) que abandona las áreas sin hacerse cargo del pasivo ambiental y el otro socio, CGC, terminaría quedándose con esas áreas, obviamente (una vez más) sin hacerse cargo de los pasivos ambientales.

El blanqueo de la información que OPI insertara en los informes de investigación previos, lo hizo el Ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez, que las 10 áreas petroleras que deja YPF serán operadas por CGC.

Los medios replican los dichos del funcionario, señalando que esta semana se están llevando a cabo reuniones en Bs As, lo cual, no es así. En este momento está todo acordado y definido y como vamos a comprobar en informes posteriores a éste, CGC no se va a hacer cargo de los pasivos ambientales, tal como ocurrió cuando se hizo la venta simulada con SINOPEC cuando Eurnekián sacó un crédito para comprar en escasos 200 millones a los chinos, sin pasivo ambiental.

En aquellos informes asegurábamos que en dichas áreas estaban puestos los intereses de un conocido amigo del Gobernador, el señor Cristóbal López, que tenía especial interés en ingresar al negocio. El ministro, ahora, mencionó “como posible” el ingreso de Roch, Crown Point y una empresa vinculada al Grupo Clear del zar del juego, que estaba en primera fila cuando asumió Claudio Vidal. Todas ellas estarían reunidas en una UTE con CGC y no se descarta que usen las facilidades extendidas del RIGI, que tanto esfuerzo le costó a Vidal para que aprobara.

Lo que no pudo explicar el Ministro, fue el hecho de que estas empresas bajo la tutela de CGC van a ingresar a la operación petrolera en las áreas maduras que abandona YPF dejando los pasivos ambientales a cargo de la provincia. Sin embargo, OPI está trabajando en un relevamiento de esos pasivos ambientales, incluyendo geolocalización de los mismos y un historial de estos pasivos que, de acuerdo a las fuentes consultadas, seguirán “vivos” y nadie pagará por ellos, excepto las generaciones futuras de zona norte de Santa Cruz.

Con esta maniobra asociada de CGC, YPF y el gobierno, los recursos petroleros de Santa Cruz quedarán todos bajo las manos de esta suerte de sociedad global para negocio comunes. En zona norte CGC con otras empresas menores se hacen cargo de las áreas de YPF y en la cuenca Austral CGC e YPF más alguna operadora internacional que invierta, se harán cargo de la “Vaca Muerta” en Palermo Aike. El monopolio petrolero con la intervención del gobierno y el apoyo del Sindicato Petrolero, ya es una realidad y nadie lo denuncia. (Agencia OPI Santa Cruz)