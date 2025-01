La deuda pública alcanzó un récord de US$ 466.866 millones en 2024

- Publicidad -

El endeudamiento público cerró 2024 con un récord histórico de US$ 466.866 millones, marcando un incremento de US$ 96.042 millones respecto a diciembre de 2023, según informó la Secretaría de Finanzas.

El cierre de 2023 había dejado la deuda pública bruta en US$ 370.673 millones, tras la devaluación del peso. Sin embargo, en 2024 la deuda en moneda local aumentó significativamente, representando un equivalente a US$ 105.446 millones, mientras que la deuda en moneda extranjera disminuyó en US$ 9.404 millones.

Actualmente, el 45% de la deuda en situación de pago normal (equivalente a US$ 209.190 millones) está contraída en pesos, mientras que el 55% restante (US$ 255.077 millones) corresponde a compromisos en divisas extranjeras.

El salto en el endeudamiento público se explica, en parte, por la absorción de deudas del Banco Central por parte del Tesoro Nacional, además de la emisión y colocación de nuevos títulos de deuda.

Este aumento genera interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de alta inflación y una economía marcada por desequilibrios fiscales. (Agencia OPI Santa Cruz)