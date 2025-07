Melella criticó a quienes “votaron motosierra y quieren milagros con los recursos”

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador, Gustavo Melella evaluó la situación económica provincial ante la caída de recursos nacionales y aprovechó la oportunidad para criticar la posición de dirigentes políticos y sindicales y referentes del sector privado quienes reclaman reactivación económica “pero se tienen que hacer cargo de haber votado la motosierra”.

“Ahora nos piden al Estado Provincial que hagamos milagros cuando votaron el ajuste, entonces referentes del sector público y del sector privado se tienen que hacer cargo que votaron la motosierra y ahora quieren que hagamos milagros con recursos que no llegan” sostuvo Melella.

El gobernador calificó de “mentirosos” a los dirigentes políticos que apuntan al gobierno provincial por “rechazar fondos de Nación. El que dice eso que venga y me diga cuáles son los fondos que no aceptamos cuando todas las provincias estamos discutiendo sobre fondos con la Nación, entonces lo que hacen algunos es oportunismo político y no les importan ni la educación, ni la salud, ni la seguridad”.



El mandatario fueguino sostuvo que “sin fondos nacionales se dificulta otorgar mejoras salariales a los sectores docente, de salud y seguridad. La situación es cada vez peor y pasa en todas las provincias”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)