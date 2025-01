El accidente de un trabajador municipal disparó la ilegalidad en la que se manejan Vidal y Grasso que reducen todo a una pelea política egoísta y berreta

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Y pasó lo que podía pasar: un día, un trabajador municipal de Río Gallegos sufrió un accidente grave y se abrió la caja de Pandora.

El laburante accidentado, sin obra social (porque Grasso no paga a la CSS y Vidal cortó los servicios) acudió a la salud pública (hospital provincial) pero como no cuenta con “carnet hospitalario” por cuanto es un trabajador en blanco, el pobre tipo quedó gravemente afectado en su salud y en el limbo en medio de una pelea mediática entre el Gobernador y el intendente, enfrentados por razones estrictamente partidarias (no política, porque ambos son de la misma extracción partidaria: el kirchnerismo).

Las excusas huelgan entre ambos sectores. El municipio le descuenta a los trabajadores municipales los montos por la obra social pero no los deposita a la obra social y la provincia se queja de que Grasso no paga y cortó las prestaciones.

En el medio, los trabajadores que no están cubiertos en su salud y la de su familia, aún cuando pagan religiosamente una cápita alta de su salario.

Nadie se queja, ni los trabajadores saliendo a la calle, ni el SOEM que no le cuestiona a Pablo Grasso la retención indebida de fondos, ni la provincia que despotrica contra el Intendente capitalino por cuestiones políticas, pero no consta que haya efectuado la denuncia penal correspondiente, porque en ese caso debería denunciar a todos los intendentes, incluyendo los propios, que tampoco pagan a la CSS ni a la CPS.

Los trabajadores en orfandad

Pero hay algo más que el municipio de Río Gallegos y la provincia omiten decir: los empleados municipales están sin ART. En OPI publicamos un informe en el año 2019, en el cual dimos cuenta que el municipio de Río Gallegos no pagaba una ART y ese rol lo cumplía ilegalmente (porque no estaba habilitado por la Superintendencia de Seguros) el ISPRO.

Como el gobierno era de un solo color político (nación Alberto/Cristina, provincia Alicia y en la intendencia Grasso), todo funcionaba atado con alambre y con un “fondo común” que manejaba discrecionalmente Alicia K. Si alguien se accidentaba en el municipio, el ISPRO lo arreglaba; mientras tanto, el personal sin ART no fue ni es defendido por nadie.

Ahora que Vidal y Grasso están (electoralmente) en veredas distintas, todo sale a la luz y cada parte tiene algo de verdad, mucho de mentira y gozan de una impunidad absoluta, porque no existe una defensa irrestricta por este tema, que involucra de manera directa la salud de cada trabajador y su familia. Obviamente, la Justicia mira para otro lado y el Tribunal de Cuentas, no existe.

Hay que tener memoria

Es vergonzoso ver cómo dos personas que supuestamente apuntan a constituirse en los referentes de dos grupos políticos en pugna, utilizan a la gente para tirarse con dardos que dinamiten la imagen pública de uno y otro, sin advertir (en realidad no les importa) que en el medio de ese juego hay miles de personas que sufren las consecuencias de los actos deleznables, egoístas y negligentes de ambos.

“Se tiran con el trabajador por la cabeza”, esa es la figura metafórica que describe la peleíta berreta que mantienen Pablo Grasso y Claudio Vidal, alrededor de un hecho gravísimo donde las culpas concurrentes del intendente y el gobernador salen a la luz con toda la miserabilidad del caso, ante un hecho cotidiano en el cual un trabajador sufre un accidente y no tiene la debida atención porque su empleador (municipio) comete un fraude laboral al no cumplir con la obligación de darle cobertura médica/sanitaria ya que le descuenta plata para cubrir su salud y no paga a la Caja de Servicios Sociales, en tanto, la máxima autoridad de Santa Cruz ataca por medios de comunicación propios y otros pagos, al intendente de la capital, pero hace un año permite que Grasso y los otros 14 intendentes de la provincia, en su mayoría del SER, arrastren una deuda histórica con la CSS y CPS, sin ningún tipo de resolución ni denuncia penal efectiva y comprobada, no solo sobre el intendente de Río Gallegos que está cometiendo un claro delito, sino contra todos los deudores seriales que han tomado cada municipalidad sin beneficio de inventario. (Agencia OPI Santa Cruz)