La subasta de carbón en YCRT. Dudas que la Intervención no aclara y errores del proyecto, generan sospechas si es para que gane una sola empresa o que termine desierta

El Interventor de YCRT Pablo Gordillo anunció que el día 24 de enero se realizará la subasta de 30 mil toneladas de carbón, a un oferente que aún se desconoce y supuestamente saldrá de quien más y mejor oferte. Sin embargo y como lo habíamos adelantado en otro informe, hay cuestiones que no está suficientemente claras en este proceso ni tampoco las ha respondido el Interventor (y ningún periodista le ha preguntado) de por qué interviene el Banco Ciudad en la operación que no tiene ni idea del carbón y otro gran interrogante es por qué se utiliza la figura de la subasta cuando normalmente este mecanismo no lo implementa el que vende sino el que compra.

Para ilustrarnos respecto de la operatoria comercial y a raíz de las dudas que subsisten en la negociación, nunca debidamente aclaradas ni detalladas por el Interventor, recurrimos a la opinión de un entendido en la comercialización internacional de carbón y otros comodities, para saber cómo y en qué términos está actuando YCRT en esta operación.

Nadie explica por qué el Banco Ciudad y una subasta

En primer lugar las fuentes consideraron “una barbaridad” que el Banco Ciudad, entidad de extraña jurisdicción, que ni siquiera tiene algún tipo de representación en Santa Cruz y menos aún en la comercialización del carbón, gane un 10% de comisión, cuando se trata de venta de un comoditie, lo cual se podría explicar teniendo en cuenta la necesidad que tiene YCRT (y el Gobernador Vidal) “de simular transparencia a un costo demasiado caro para YCRT, porque ese porcentaje tan alto, lo pierde el yacimiento”, opinó uno de los especialistas. “A veces la corrupción la disfrazan de legalidad y en realidad lo están haciendo a la vista de todos (esconder un elefante en una manada de elefante). Nadie ha explicado por qué fueron a buscar el Banco Ciudad y no, por ejemplo, el Banco Santa Cruz donde la provincia tiene participación”, observó.

En relación a la operatoria elegida por la Intervención, la fuente fue taxativa “En el mundo, no hace la subasta quien vende un comoditie, sino el que consume el producto; es quien llama a varios proveedores de carbón y les pide que hagan una oferta sobre la base del mismo mineral (categoría, calorías, nivel de cenizas, etc), al mejor precio, pero nunca un comoditie sale a subasta. No se conoce que alguien venda petróleo, carbón mineral, coke, ni cereal, en subasta”, explicaron al respecto y concluyeron que quienes lo proponen carecen del expertise necesario y extrañamente, buscan una modalidad de venta que pone el precio por debajo del monto más atractivo, que al menos una o dos empresas extranjeras, estuvieron dispuestas a pagar (entre 60 y 62 dólares la Tn). Las mismas fueron rechazadas y ahora sale a la venta en 50/55, precio que descontado el porcentaje del banco, le deja a YCRT unos 45 dólares por Tn y nadie da explicaciones al respecto de por qué la empresa renuncia a unos 15 dólares por cada una de las 30 mil toneladas.

Sobre el particular, los profesionales aluden a que esta práctica de comercialización rompe los procedimientos utilizados por el mercado del carbón, que en el mundo está a la baja, por su parte, refiriéndose a YCRT indicaron, “los traders posicionan la mina de Río Turbio como una fuente no confiable por cuanto no puede proponerle al mercado un suministro continuo”, refiriéndose claramente a las cuestiones operativas del yacimiento.

De acuerdo al mecanismo de comercialización, las empresas extranjeras que deseen participar lo deben hacer a través de trader registrados en un banco argentino, luego hacer un proceso de depósito en una plataforma que en el país, no funciona bien, pidiendo cartas de créditos para entrar en la subasta y esto aleja a las empresas internacionales del acceso a ese carbón “por eso decimos que esta subasta o tiene nombre y apellido o va camino a quedar desierta”, detallaron.

La demanda, el precio y la provisión contínua

De acuerdo a la explicación suministrada sobre la modalidad de estos contratos, el mercado, salvo alguna excepciones, se rige por contratos anuales de suministro con entregas mensuales “Sacar una subasta fuera de época, porque ya está muy avanzado el invierno en el hemisferio norte donde se asientan las principales consumidores del mineral, no sugiere el momento más atractivo comercialmente para determinar precios sentados sobre el mecanismo natural de la ley de oferta y demanda (mayor demanda sube el precio y viceversa). Es como salir a vender camperas de abrigo en el mes de enero”.

“Más allá de cuestionar o preguntar en todo caso ¿Cuál es la capacidad del Banco Ciudad para comercializar carbón? – insistieron nuestras fuentes – llama la atención “la genialidad de esta gente” por cuanto así como está planteada la operatoria cada oferta tiene que superar en 6,66 $dólares la oferta anterior, lo que da a lugar a que sólo haya 2 o máximo 3 ofertas (si hay algún temerario dispuesto) en toda la subasta; la primera de 50 y la siguiente ya tiene que ser de 56,66 dólares. Eso significa que ellos mismos se disparan en el pie impidiendo ofertas de 57 o 58 o 60 dólares por tonelada”.

“La subasta parece dirigida a una empresa o a nadie” nos aclararon, explicando el extraño mecanismo implementado en la comercialización ideada desde YCRT.

“El precio base sale de los 54,99 dólares la tn, pero a ese valor se le debe sumar el 10% de la comisión que cobra el Banco Ciudad más el valor del IVA que también lo cobra el banco sobre el 10% de la comisión. Es decir que se llega a unos 62 dólares por tonelada que ya está fuera de mercado, más aún si se necesita algún financiamiento de una Carta de Crédito lo cual le agrega un valor que puede llevar a la tonelada a un costo de 64 dólares; si esto es así, pone al carbón fuera de mercado porque los países que compran carbón están transcurriendo el invierno, ya se han abastecido del mineral, razón lo cual el carbón está en baja porque en el mundo, en este momento se está pagando entre 40 y 45 dólares”.

Finalmente el tema del transporte y la provisión contínua asegurada, fue juzgado como fundamental a la hora de establecer la demanda del carbón y el precio.

Indicaron las fuentes que cualquier país de Asia (en base a la ubicación geográfica de la Argentina y Río Turbio en particular) están en una ruta marítima larga y complicada logísticamente (no es lo mismo que comercializar con Brasil, por ejemplo), el viaje debería hacerse por mayor cantidad de mineral (por arriba de las 45 mil toneladas) y a un precio que no supere los 40 o 45 dólares por tn.

Sumado a ello, como indicamos anteriormente, cualquier cliente quiere asegurarse el flujo de carbón que sostenga su demanda sin interrupción y eso, YCRT, debido a los innumerables problemas que tienen internamente y la falta de financiamiento, no está en capacidad de asegurarlo en las actuales condiciones de organización y producción. (Agencia OPI Santa Cruz)