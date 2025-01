OPI le muestra a la opinión pública el informe de “producción cero” de CGC en Palermo Aike que el Ministro de la Producción dijo, no estaba terminado

- Publicidad -

Al MInistro de Energía Jaime Álvarez le va a crecer la nariz si sigue mintiendo sobre la producción de CGC en Palermo Aike. El funcionario dijo a un medio de Neuquén: “La hora de la verdad se acerca para Palermo Aike. Los técnicos de CGC (Compañía General de Combustibles) ultiman detalles sobre los informes del primer pozo shale que se presentarán a las autoridades del Gobierno de Santa Cruz”. El ministro mintió. Hace rato que el informe lo tienen terminado, pero los resultados están muy lejos de ser los óptimos.

En realidad el Ministerio, CGC e YPF conocen perfectamente la producción del pozo MA.X-1 técnicamente llamado Maypa X-1 (h), según la nomenclatura del informe de CGC, datos al que tuvo acceso esta Agencia, donde figuran los distintos valores de producción, lo cuales, se puede decir que contradicen el optimismo del Ministro, a menos que la intención del gobierno provincial sea que “el ánimo no decaiga” en el sector petrolero (más aún teniendo en cuenta los 2.500 despidos de YPF) y estén operando con medios de otra jurisdicción (y réplica en los de la provincia), para fomentar la expectativa de producción que, por el momento, ni siquiera se acerca al mínimo imprescindible.

“Este es el primer pozo no convencional de la formación Palermo Aike, y los resultados han sido muy buenos, a pesar de las dificultades en su perforación” dijo Álvarez en el medio de esa provincia.

Ahora veamos que significan resultados muy buenos para Jaime Álvarez y CGC:

Mientras la operadora de Eurnekián y el gobierno “ultiman los detalles sobre el primer pozo” cuyos resultados son “muy buenos”, según el ministro, vamos a dar a conocer esos resultados del informe que hace rato están en poder de CGC y del gobierno, el cual, desconocemos por qué motivos (o tal vez si), no lo hacen público.

En el Capitulo IV de la DDJJ de Producción de la Empresa: COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. (CGC) en el período: Diciembre de 2024 de fecha: 17-01-2025 hora: 09:46, figuran los datos de producción de los pozos: 165540; 136233; 129724 y 73681, todos de la Cuenca Austral, Campo Indio Este – El Cerrito, Yacimiento Cañadón Deus.

OPI le muestra a la opinión pública el informe de “producción cero” de CGC en Palermo Aike que el Ministro de la Producción dijo, no estaba terminado

El pozo 165540 corresponde al denominado CGC.SCA.MA.X-1 (h), al cual hizo referencia el Ministro Álvarez, clasificado como en exploración tipo No convencional Subtipo Shale ubicado en Latitud 50.55943, Longitud 71.16478 – Cota 488 – Profundidad 4.735 metros.

Si bien el pozo al cual el gobierno hizo referencia como “de muy buenos resultados” produce buena presión de gas, tuvo la siguiente producción diaria y mensual de hidrocarburos:

En septiembre 2024 el pozo CGC.SCA.MA.X-1 produjo 326.82 m3 al mes, con una producción diaria promedio de 12.6 m3.

En octubre 2024 obtuvo 233.76 m3 al mes, con una producción diaria de 7,54 m3.

En noviembre 2024 el pozo al cual se refirió el Ministro produjo un total de 288.95 m3 al mes y un promedio de 9,63 m3 al día.

En diciembre 2024, el pozo arrojó producción “cero”.

El informe, al final, dice que para recuperar la inversión que demandó hacer ese pozo se necesita producir 110.000 m3 de petróleo y está produciendo 280 m3 al mes. La pregunta que se desprende de esta realidad es ¿Cuánto necesita CGC para recuperar la inversión del pozo que anda por los 45 a 60 millones de dólares?.

Un mensaje distorsionado

Sin ninguna duda que los despidos masivos iniciados en zona norte con la salida de YPF, genera la necesidad en el gobierno, de poner una cuota de “esperanza” en la comunidad petrolera la cual advierte que en el corto tiempo va estar sin trabajo y sin ingresos. El titular del Personal Jerárquico Petrolero, José Lludgar en un asado con personal petrolero, dijo que hay alrededor de 120 jerárquicos que se quedan sin trabajo en zona norte.

En ese contexto el gobierno sale a prometer trabajo e inversiones y destacan las potencialidades del yacimiento Palermo Aike, pero no muestran los datos de la producción, porque, como vemos, es demasiado baja para convencer a gente profesional en la materia, de que el futuro inmediato se muestra promisorio.

Las fuentes consultadas en la propia operadora, dan cuenta que al menos se necesitarán entre dos y cuatro años para optimizar la producción.

Sin acuerdo, aún

En cuanto a zona norte, fuentes del sindicato admiten que YPF no se va a retirar hasta que no termine de bajar la gente.Resaltaron que no hay un acuerdo cerrado, ni siquiera con CGC, teniendo en cuenta que la operadora no está bien económicamente y posee muchas deudas; aún así, públicamente están alentando la idea de la inminente firma del traspaso de las áreas que en realidad aún no está definido.

El otro tema es que destacaron las fuentes a OPI es que Enap SIpetrol, lo que es BRM (Batería de Recepción Magallanes), vendió el área a Enap Argentina y nadie habla de los despidos que sobrevendrán en la Cuenca Austral, debido al achique obligado de personal que deberá hacer BRM.

“Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que los trabajadores tengan las garantías que merecen y evitar interrupciones en esta actividad tan vital para la economía de nuestra provincia”, concluyó el Ministro Jaime Álvarez. (Agencia OPI Santa Cruz)