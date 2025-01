Empleados de comercio acuerdan aumentos del 5,1% trimestral para 2025

- Publicidad -

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró en las últimas horas el acuerdo paritario para el primer trimestre de 2025, beneficiando a unos 2 millones de trabajadores. El entendimiento, alcanzado entre el gremio liderado por Armando Cavalieri y las cámaras empresarias del sector —la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales de Argentina (UDECA)—, establece incrementos salariales en línea con el techo fijado por el Gobierno nacional.

El acuerdo estipula un aumento del 5,1% trimestral, que será pagado en tres cuotas no remunerativas y no acumulativas, calculadas sobre la base salarial de diciembre de 2024: un 1,7% con los salarios de enero, otro 1,7% en febrero y el último 1,7% en marzo. Los montos abonados bajo la denominación “Incremento No Remunerativo – Acuerdo Enero 2025” se aplicarán al cálculo de adicionales como Presentismo y Antigüedad.

Para trabajadores con jornadas reducidas, contratos discontinuos o ausencias injustificadas, los incrementos se ajustarán proporcionalmente a las horas trabajadas.

Las partes acordaron reunirse nuevamente en abril para analizar posibles modificaciones en las escalas salariales y adicionales, dependiendo de las condiciones económicas.

El acuerdo requiere la homologación de la Secretaría de Trabajo para entrar en vigencia, un proceso que se espera sea breve dado que las subas pactadas respetan el límite del 2% mensual impuesto por el Ministerio de Economía para evitar un impacto significativo en la inflación. (Agencia OPI Santa Cruz)