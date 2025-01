A una turista, Gendarmería le hizo tirar al viento las cenizas de su marido, contenidas en una urna. Fue en el paso fronterizo Cancha Carrera que tenía baños cerrados

- Publicidad -

De acuerdo a una denuncia pública realizada por la Guia Nacional de Turismo de Santa Cruz (N° 527) Carolina Rovtar (Parque Nacional Los Glaciares N° 44846320), quien manifestó “no creer lo que le tocó presenciar” (como guía de turismo y como ser humano) en el paso fronterizo con Chile Don Guillermo-Cancha Carrera (cercano a Río Turbio), por parte de Gendarmería Nacional, quien tiene a su cuidado la inspección de maletas, vehículos, equipajes y las personas que se trasladan en cada vehículo quienes van y vienen hacia y desde Chile, en búsqueda de narcóticos o sustancias prohibidas, asistidos por perros adiestrados.

Rovtar denuncia que el día 24 de enero 2025 una pasajera de edad avanzada fue retenida en el paso Cancha Carrera, por efectivos de Gendarmería Nacional, debido a que en la requisa le encontraron “un frasco sospechoso”, con cenizas en su interior y según explicó la señora, pertenecían a su marido fallecido, cuyo sueño había sido conocer la patagonia y ella pretendía cumplir su sueño, esparciendo las cenizas en un determinado lugar al que esperaba llegar.

El oficial a cargo interrogó a la pasajera sobre el frasco “sospechoso”. No convencido de las explicaciones de la mujer “le hizo tirar las cenizas, sin un poco de compasión, sin humanidad alguna. Allí quedaron las cenizas revoleadas al aire con angustia y a la fuerza, al lado de la antena del paso fronterizo”, describe la guía de turismo, azorada por la falta de criterio y la extrema crueldad del gendarme que estaba allí y no entendió, o no quiso entender, lo que la pasajera le explicaba.

Ignorancia y mugre

No obstante la denuncia sobre la actitud del Gendarme, Carolina Rovtar señala que otra mujer de unos 80 años de edad, pidió pasar al baño, hablando perfecto inglés. La respuesta que recibió fue que los baños no estaban habilitados porque no había agua.

Ante esta situación Rovtar intervino pidiéndole a los funcionarios de Migraciones que permitieran que la señora acceder al baño, ya que sollozaba porque le dolía el vientre y su esposo trataba de calmarla. En Migraciones le dijeron que el sector de baños correspondía a Gendarmería, quienes en ese momento estaban muy ocupados en deshacerse de las cenizas de la otra pasajera.

Relata la guía de turismo que ante la urgencia y el evidente dolor de la mujer que se manifestaba con llanto, reiteró el pedido señalando “Volví a pedir la llave del baño y un balde en Migraciones y ya desesperada les dije que la señora se iba a hacer caca encima, que podía ser su abuela o su mamá”.

Finalmente y ante la escena que se planteaba, Carolina Rovtar, logró que el Gendarme trajera la llave y abriera el baño, con un inodoro todo sucio, el piso mojado y un olor nauseabundo.

La profesional del turismo, tras aclarar que ninguna de las mujeres pertenecía al grupo que conducía, remató la nota aclarando: “Hace 20 años cruzo este paso fronterizo con pasajeros, siempre tierra de nadie, nunca un servicio mínimo como ser un baño!!!. 2025 Señores existen los baños secos, si tanto cuesta traer el agua del río que está a escasos 100 metros”. (Agencia OPI Santa Cruz)