Tránsfugas, burla al electorado a cambio de las migajas y dádivas del poder 

(Por: Álvaro de Lamadrid (*) para OPI Santa Cruz) – El gobierno habilitó la temporada de apertura del libro de pases entre partidos políticos y con la billetera gorda salió a comprar opositores, no importa su prontuario, a cambio de una prueba de amor a Milei, la tabula rasa al palo pavimenta el proceso de degradación política que vivimos en nuestros días.

La sociedad ve con estupor, pero a la vez aletargada y anestesiada como Luis Juez, Daniel Valenzuela, Florencia Arrieto, Jose Luis Espert, Jose Nuñez y Ramiro Eguen Intendente de 25 de Mayo, por citar algunos dirigentes, son quienes en este último tiempo se han pasado de la oposición al oficialismo.

Pero también, transcurridas las elecciones de 2023, se ha dado un proceso inverso, en el cual, muchos dirigentes de la Libertad Avanza, que ingresaron a la Cámara de Diputados en la Pcia de Buenos Aires y en muchos concejos deliberantes de ciudades bonaerenses en las boletas de Milei, se pasaron al Frente de Todos.

Nuestro proyectó anti tránsfugas de 2021

En 2021, de manera premonitoria, sabiendo que esto sucedería, pero a la vez proponiendo una medida sancionatoria para evitar esta burla a la gente, presenté un proyecto de ley anti transfuguismo político en la cámara de diputados.

Veníamos del proceso en el cual, José Luis Ramón, Pablo Ansaloni, Antonio Carambia, Felipe Álvarez y Beatriz Ávila que habían ingresado a la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio, rápidamente abandonaron el bloque para reportar al oficialismo del Frente de Todos, más allá de las excusas que intentaban tapar el cielo con la mano.

Pasadas las elecciones legislativas de 2021, sin que mi proyecto fuera aprobado, la actitud de muchos legisladores y concejales de Juntos por el Cambio en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires y el país, nuevamente, daban la noticia de pasarse al entonces oficialismo del Frente de Todos.

Eran épocas, en las cuales algunos diputados nacionales de Juntos por el Cambio, se iban de viaje y de vacaciones recién asumidos y el oficialismo obtenía una increíble victoria, a raíz de esto, en Bienes Personales. Por estas cosas, entre otras, es que ganó Milei, que recogía ese malestar con el descompromiso y la falta de representación de quienes debían representar.

En 2021, presenté un proyecto en el que pedía la “sancionar con la exclusión por inhabilidad moral de los tránsfugas”.

De aquellos que traicionan el mandato recibido, ya que los ciudadanos eligen a quienes gobiernan y a quienes serán oposición y quien es elegido opositor no puede pasarse a los 5 minutos al oficialismo y viceversa. No se pueden defender propuestas e ideas contrarias a las que uno propuso en campaña y que se pedían no acompañar por peligrosas. El fanatismo es defender y militar todo aquello que se decía combatir y aquello contra lo que uno tenía un proyecto alternativo. Esta defraudación política no debe ser ignorada y deben existir facultades para sancionar estas conductas indecorosas que rayan el delito, son inhábiles morales, ya que no hay honor personal de aquellos que las realizan,

Defraudar al electorado, traicionar la confianza del votante y al sistema democrático que les permitió acceder a la representación, parece no ser un impedimento y solo cuenta llevar agua para su propio molino.

Terminar con la impunidad de quienes traicionan a los argentinos y sancionar la exclusión por inhabilidad moral a aquellos diputados tránsfugas, era el propósito de aquella propuesta, que hoy cobra vigencia y razón de ser.

El transfuguismo hasta fines de los 80 era una hiper excepción. Milei procura hacerlo regla.

Borocoto, fue un fenómeno, que hasta creó un verbo, “la borocotización”, hoy eso parece ser la regla, un modus operandi. Esto explica nuestra decadencia, que hoy legitima y hasta ve bien estas acciones, que se pagan con fondos públicos y a costa de los contribuyentes, con dádivas, beneficios o posiciones. Hay quienes se anotan y hacen guiños al poder, de que están dispuestos a aceptar el pase.

El gobierno les dice: o te pasas con nosotros desvergonzadamente o sos colonizado; son las dos formas de esta burla desvergonzada. Pero te dicen que es por el cambio y por el país.

Quienes luchamos contra la corrupción y estás estafas, recibimos de los tránsfugas la argumentación de que nosotros ponemos palos en la rueda y no nos plegamos al cambio. No aprendimos nada.

A qué tren invita Milei a sumarse a los tránsfugas

La oferta que está preparando Karina Milei para el 2025 va desde la farandulización de la política, pasando por la compra de candidatos de otros partidos que midan y gente comprable a lo Kueider o Scioli. Esto ya lo vivimos con el menemismo y la transversalidad de Néstor Kirchner, no repitamos errores.

Te suman, además, al tren del fair play con los corruptos, esa no es la idea de futuro por la que luchamos quienes denunciamos la organización criminal Kirchnerista y pusimos en peligro nuestras vidas.

Eso es una estafa y una gran burla a las inocentes víctimas de ese saqueo con desgarradores testimonios en todo el país. ¿Cuál es la urgencia de tratar el pliego de LIJO en extraordinarias y en cambio no tratar la ley de leyes que es el presupuesto? ¿Por qué se pretende gobernar a la manera kirchnerista con discrecionalidad absoluta?

Sebastian Pareja denunciado por estafas plantea que llevar a Karina Milei como candidata ” es pescar en un acuario” subestima a los bonaerenses pensando en que haciendo clientelismo con la plata del FISU puede comprar los votos

En la Provincia de Kicillof y donde territorializa Sebastian Pareja para los Milei, pasan cosas terribles, en este caso un comerciante mató a un ladrón menor de edad, se conjuga inseguridad, crisis educativa y de valores y un Estado Nacional y Provincial impotente para erradicar la delincuencia y encaminar a la juventud en el mundo laboral.

El politburó libertario se queja de la “deshonestidad intelectual” de los que criticamos la nominación de LIJO, cuando no existe nada más honesto que oponerse a los excesos y barbaries del poder siguiendo tus convicciones y valores de los que carecen aquellos que nos proponen un cesarismo libertario.

En una sociedad rota con una crisis de seguridad galopante se rompen los contratos básicos y aparecen episodios del lejano Oeste como el linchamiento; así sucedió en Berisso, los vecinos hartos de inseguridad recurren a la Justicia por mano propia. El rumbo es con más república no con un Estado ausente.

Karina Milei y los Menem viven de campaña proselitista con los recursos públicos se mueven con un tremendo aparato de seguridad pagado por el contribuyente, pero después arenga contra ese Estado que exprime para sus fines personales.

Algo estaremos haciendo mal en materia económica y en materia tributaria si no le cierran los números a la gente del campo e inclusive empresas agropecuarias están cayendo en default. Lo venimos repitiendo sin respuestas del gobierno. ¿La clase política tiene miedo (o complicidad) de referirse al juicio de YPF que eyectó al procurador Barra, el destino del oro del BCRA, el encubrimiento de LIJO en una causa de más de 15 años y por qué el gobierno no lleva al banquillo a Kicillof, Zannini y CFK? si son los responsables de esta catástrofe.

Hoy al kirchnerismo y a CFK el único que lo mantiene vivo es MILEI, el peronismo feudal provincial fue comprado y responde a LLA, reina el transfuguismo en muchos del PRO y UCR. El país necesita una verdadera opción opositora oxigenada y libre de sospechas para recuperar el rumbo.

¿Cómo puede ser que asciendan al Comisario Carbone custodio histórico de CFK a ser jefe de custodios de ex mandatarios, se le escapó esto al jefe de espías Santiago Caputo o la promiscuidad con el kirchnerismo avanza?

Cúneo Libarona echó a Yacobucci porque no quería que investigue funcionarios públicos, ni lo querellaran a Insaurralde, el Ministro sigue al pie de la letra el plan de impunidad de Zannini que hemos denunciado y no quieren se hagan olas contra CFK y sus testaferros, tienen todo cerrado con LIJO

Buscan el proyecto de Ficha limpia más complejo y retorcido para dejársela picando a CFK para que presente un recurso de inconstitucionalidad y la Corte con Lijo a la cabeza la autorice a competir para no ser “víctima de proscripción”, no pueden ser más previsibles. Toda marcha acorde al plan de Caputo.

Si Rodolfo Taihade máximo operador en espionaje de bajo vuelo de CFK coincide con Santiago Caputo contra Federici y Talarico, habla más que mil palabras de la complicidad obscena entre LLA y la casta corrupta K.

El costo de la corrupción se aprecia en la decadencia institucional y la degradación social con una guerra de baja intensidad de las pandillas armadas en el conurbano contra policías y gente común que ocasiona víctimas a diario…14 policías atacados en 15 días.

El castigo a los tránsfugas debe venir de los ciudadanos al votar

Muchos dirigentes del PRO o la UCR callan y hacen seguidismo acrítico por temor a perder un lugar en una lista. Tienen vocación de héroes, son tránsfugas y acomodaticios que prefieren no representar a la gente y representar al poder de turno al que le rinden pleitesía.

Son más oficialistas que el oficialismo, que por otro lado es impiadoso con sus disidencias internas, las cuales usa para aleccionar así a los conversos.

Todo un barbarismo político de los que solo piensan en el poder y no en la gente.

Acomodaticios, que ofician de aduladores, renuncian a su sentido crítico y celebran las acciones del mandamás. Pero todo en nombre del cambio y atacando y señalando como amantes del pasado a quienes no hacen lo mismo.

Es triste el papel de los acomodaticios, no preservan una mínima dosis de dignidad. Invalidan su capacidad de pensar, de plantear su mirada de las cosas, de disentir con el poder, denunciar, contradecirlo, desenmascararlo, proponer algo que uno cree mejor, enriquecer el debate.

Eso es ser tibios, los que nunca se juegan a fondo por nada. Escribo lo que escribo, porque tengo la convicción de hacerlo puede generar algo positivo para construir la realidad. El mundo avanza gracias a quienes asumen la incomodidad. Dicen lo que tienen que decir y disienten cuando tienen que disentir. Siempre.

Esa actitud honra la política. No la honra asentir con el poder. Opinar como le gusta al poder de turno, es el oficio más viejo del mundo de los obsecuentes.

Una actitud de puro calculo, complaciente y especulativa, que es insana para contribuir a desentrañar ese laberinto con que se nos presenta la realidad moldeada desde el poder.

Por suerte no todos negocian con su dignidad y se acomodan a la comodidad. Los acomodaticios nunca se sienten parte de ningún proyecto y son los primeros en abandonar el barco cuando va mal.

José Ingenieros decía que los temperamentos acomodaticios saben que la vida guiada por el interés brinda provechos materiales, pero la suprema dignidad se incuba en el ensueño y la pasión.

Maquiavelo decía con sabiduría: “Huye de indignos y de farsantes o te harán uno de ellos”. (Agencia OPI Santa Cruz)

(*) – Abogado, ex legislador mandato cumplido- UCR.