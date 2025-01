Ana María Ianni la diputada nacional que reniega de “su compañero” Daniel Scioli por la anulación del previaje, pero cuida que la sangre no llegue al río

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Ana María Ianni es un adicta al Frente para la Victoria. Tiene sus raíces en la facción más dura del kirchnerismo/cristinismo provincial, aliada incondicional del Intendente de El Calafate Javier Belloni, co-equiper de Pablo González y una espada política que le asegura a CFK y a su hijo Máximo, una aliada incondicional en el Congreso.

Como tal, ha levantado la mano cada vez que su alter ego aprobaba o desaprobaba a un “compañero” y tal cosa ha sucedido a lo largo de la historia política de los últimos 20 años con el irrompible, inoxidable y vergonzosamente acomodaticio “compañero” Daniel Scioli, un hombre con dignidad restringida, moral claudicable y principios que no duda en cambiar, si se lo pide quien ostente el poder en la Argentina (sea quien sea).

Es decir, Daniel Scioli es “lo peorcito de la casta”, es un saltimbanqui político que no tiene convicciones ni ideología, excepto, el dinero, los presupuestos amplios y discrecionales y tras su cara de “yo no fui” esconde un tipo soberbio, autoritario y corrupto, a quien los barones del conurbano, en las épocas de Menem y Cristina, le besaban el anillo en su lujosa residencia de La Ñata, mientras Walter Carbone, ex director de administración en la Jefatura de Gabinete cuando el motonauta fue gobernador, guardaba dólares en un horrible y de mal gusto dragón de lata ubicado en el patio.

Era la época donde un economista llamado Javier Milei, trabajaba en la campaña a la presidencia del multifacético Scioli. Hoy se invirtieron los roles y el empleado pasó a ser Presidente y el candidato a presidente el Secretario de Turismo de la Nación.

Enroque va, enroque viene, Scioli “el eternatura”, no porque tenga que ver con la metaficción de Oesterheld, sino más bien por la capacidad que tiene el camaleón peronista/menemista/duhaldista//kirchnerista/cristinista/albertista/masista/mileísta de sobrevivir a cualquier tempestad política y cuánto gobierno transcurra, como funcionario de Turismo decidió anular el previaje un programa dejado por Massa por el cual el Ministerio de Deporte y Turismo le reembolsaba el 50% del valor de un viaje en crédito a cualquier persona.

Es el mismo Scioli que cuando el gobierno de Fernández, Massa y Cristina implementó la medida para alentar el turismo, no dijo “ni mu”, se hizo el distraído y como generalmente hace el multipartidario y eterno funcionario de algún gobierno, ahora que el presidente decidió levantar el beneficio, salió a decir “Desde el primer momento, comprendí esta visión y decidí implementarla en el sector Turismo. ¿Cómo? Sin Previaje, sin pauta oficial. Generando las condiciones para que los Privados inviertan. Con el Estado dejando de administrar niveles exorbitantes de déficit en la gestión de hoteles. Cumpliendo con un anhelo del sector hotelero: la eliminación del cobro de tarifas en la reproducción de obras musicales o cinematográficas en las habitaciones y espacios comunes”.

Daniel Scioli se suma al gabinete de Javier Milei – Foto: NA

¡Mirá quien habla!, ahora, hecho un libertarado (calificación establecida por su jefe político, de hoy) ya no recuerda el derrotero estatista que lo impregnó desde el 2003 en adelante, para congraciarse con la metodología corrupta de Néstor, Cristina, Alberto, Massa y sin ahondar en su paso por la gobernación bonaerense, donde dejó un desastre inconmensurable, del cual no hay rastros en la justicia.

Y aparece “la compañera”

Con motivo de esta decisión de su cartera de abolir el previaje, la diputada nacional por Santa Cruz Ana María Ianni (kirchnerista/cristinista/peronista/fernandista/masista, etc) le salió al cruce “al compañero” y lo trató de manera muy descarnada, no porque desconozca que Scioli es un lamebotas de cualquiera que tenga poder en el país (igual que Ricardo Alfonsín (h), sino por contrarrestar una medida que impulsaba el turismo en la región, el cual ha caído significativamente por razones del contexto económico y social que vive la Argentina y afecta muy fuertemente a El Calafate, la localidad que defiende Ianni.

Que se escuche pero que no aturda

Al respecto, la legisladora salió con los “tapones de punta” contra el compañero que dio el mal paso, pero no tanto como para ofender a otro peronista, a pesar que a Scioli no hay nada que lo ofenda y menos que lo haga poner colorado.

“Scioli sigue con el relato de la ‘libertad’ y la ‘eficiencia’, pero la realidad muestra un abandono absoluto. Mientras Argentina se vuelve carísima por las políticas nefastas del gobierno nacional, se eliminaron programas clave y no hay un plan serio para atraer turismo extranjero ni mover el turismo interno“, dijo Ianni en crítica directa al quite del beneficio y otros programas.

“El turismo no se reactiva con eslóganes ni discursos vacíos. Hace falta política en serio, un Estado activo y medidas concretas para que el sector vuelva a ser competitivo y crecer. Hoy, lo único que crece es el déficit y la frustración de millones de personas que dependen y viven de la actividad turístic a. Y el único cambio que están generando es la destrucción total del turismo nacional”, concluyó.

Y quizás la diputada Ianni tenga razón, pero ni en su postura ni en sus declaraciones fue “al hueso” contra Scioli y lejos de los titulares que colocan algunos diarios, donde el lector puede pensar que la legisladora atacó fuertemente al panqueque político devenido en Ministro de Turismo, Ianni se centra en las políticas públicas en general del gobierno de Milei y particularmente en relación al turismo, que a su criterio, son erradas y regresivas.

Pero “al compañero” no lo toca. Más allá de “llamarle la atención”, nunca se sabe cuando habrá “un Scioli en el camino” que se necesite para tapar un agujero político, sabiendo que la política nacional, siempre necesita de algún indecente para reforzar una coyuntura donde lo que menos importa es la ideología y las convicciones.

La historia demuestra que solo es indispensable reconocer a los hipócritas y calmarlos con algún puestito, un alto salario asegurado y de ser posible, un presupuesto de donde pueda vivir holgadamente, como ha hecho Scioli en los últimos 20 o 25 años, sin que “sus compañeros” lo critiquen, lo denuncien o lo marginen, como ocurriría en un país normal. (Agencia OPI Santa Cruz)