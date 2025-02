Panamá reafirma control del Canal y propone diálogo técnico con EE.UU.

- Publicidad -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este domingo que el Canal de Panamá “es operado por Panamá y lo seguirá siendo“, aunque abrió la posibilidad de iniciar conversaciones a nivel técnico con Estados Unidos para disipar inquietudes sobre una supuesta injerencia de China en la vía interoceánica.

“Un equipo técnico puede tratar el tema con Estados Unidos y aclarar las dudas que tengan“, afirmó Mulino tras reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien eligió Panamá como destino de su primer viaje oficial.

Las declaraciones del mandatario panameño se producen luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara su preocupación sobre la presencia de China en la administración del canal. “Trump tiene su opinión sobre China, y eso no lo puedo cambiar. Yo no me puedo meter en el canal por su autonomía constitucional“, agregó Mulino.

Por su parte, Rubio advirtió que Washington podría tomar medidas si Panamá no realiza “cambios inmediatos” en la gestión de la vía interoceánica, argumentando que el país centroamericano estaría violando el tratado de transferencia firmado con Estados Unidos.

El presidente panameño subrayó que su país mantiene una política de soberanía sobre el canal y destacó la importancia geopolítica de Panamá en el comercio mundial. Sin embargo, la tensión entre EE.UU. y China en América Latina sigue escalando, y el canal interoceánico se convierte nuevamente en un punto estratégico de disputa. (Agencia OPI Santa Cruz)