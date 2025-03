La “realidad mágica” de Pablo Grasso

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso hizo su discurso inaugural de sesiones 2025 en el Concejo Deliberante de la capital.

La forma de presentar lo irreal y fantástico como algo “cotidiano” y “normal” se llama “Realismo mágico” y se construye sobre una figura retórica tendiente a conciliar el impacto del anuncio con la persuasión del público, a quien intentan hacerle creer que todo eso es posible, aunque todo o la mayor parte sea inaplicable o sufra recortes sustanciales de aspectos fundamentales como, por ejemplo, no explicar el cuándo, el cómo y con qué.

Allí se encuadran los anuncio que hizo el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien elaboró una larga lista de “logros” para el año en curso, que objetivamente resulta contrafáctico por cuanto se refiere a hecho que deberían haber ocurrido y no sucedieron o bien se contrapone a lo que en realidad el municipio hizo hasta ahora y promete hacer.

En una nota de análisis anterior, hice una crítica a este recurso político que usan los gobernantes en sus distintas funciones (intendentes, gobernadores y presidentes), quienes en sus discursos inaugurales lucen “perfectos”, vendiendo optimismo y “esperanza” con el único fin de lograr el apoyo público popular y que la masa renueve sus votos (y los vote) convencidos de que ellos son distintos, aunque usen exactamente los mismos recursos que sus antecesores.

Ahora el intendente Pablo Grasso hizo una enumeración de las obras que tiene en carpeta para el año 2025, pero claro, hay faltantes fundamentales en ese listado, que va en contra de las pretensiones que tiene el intendente de convencer al vecino de Río Gallegos, que lo mejor, está por venir.

La mitad del discurso

Dentro de esa enumeración de lo que espera hacer el intendente Grasso, hay muchas falacias, omisiones, ocultamiento y mentiras.

Grasso anunció la construcción del Centro de Interpretación de Flora y Fauna en la Reserva Natural Mata Verde con una inversión de $346.447.196,00.

Detalles ausentes del anuncio: El anuncio omite fecha de inicio, empresa constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa) y origen de los fondos que se van a invertir (nación, provincia o municipio). Si en caso son con fondos propios de la municipalidad, cómo se conformarán y de dónde sacará esos fondos (partida, fondos especiales, fideicomiso, etc)

La Bicisenda en Avenida Almirante Brown “se están finalizando los primeros 1.500 metros de bicisenda entre las calles Juan Manuel de Rosas y “Familia” Mansilla”, dijo el intendente en su discurso.

Detalles ausentes del anuncio: Fecha de inicio, empresa constructora (o si es por administración propia), origen de los fondos, si se hace con fondos propios (de la municipalidad), tanto para lo realizado como para lo que falta construir. Otro dato ausente: cuánto les cuesta a los vecinos esa obra.

Grasso anunció que se terminará la denominada Intervención Paisajística de la Laguna Ortiz (Reserva urbana) lo cual insume una inversión de $ 1.462 millones de pesos.

Detalles ausentes del anuncio: Fecha de inicio, empresa constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa) origen de los fondos invertidos y lo que resta invertir (nación, provincia o municipio). Si en caso son con fondos propios de la municipalidad, de dónde saca esos fondos (partida, fondos especiales, fideicomiso, etc)

Otro anuncio del intendente fue la finalización del Planetario en la Costanera Almirante Brown donde prometió finalizar el centro de interpretación dedicado a la astronomía y la vida marina, con una inversión de más de $342 millones de pesos.

Detalles ausentes del anuncio: Fecha de inicio, empresa constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa) y origen de los fondos que se invirtieron y van a invertir (nación, provincia o municipio), prioridad sobre otras obras ciudadanas de notable necesidad (cloacas, asfalto, servicios). Si está iniciado y será terminado con fondos propios de la municipalidad, ¿Cómo se conforman y de dónde sacará el intendente esos fondos para finalizar la obra (partida, fondos especiales, fideicomiso, etc). Otro punto poco sustentable es decir que insumirá “más de 342 millones de pesos” ¿Cuánto más? ¿Dos, tres o doscientos millones de pesos?.

Pablo Grasso habló de “completar la construcción de viviendas de los programas de 50 viviendas del Plan Reconstruir y 87 del Plan Casa Propia”.

Detalles ausentes del anuncio: El intendente no dice que ambos planes son de orden nacional. ¿Dónde está la cesión legal de los planes de obras?. Tampoco dice cuánto costarán esas (supuestas) 137 viviendas (un detalle no menor), ni cómo las hará (presuponiendo que legalmente pueda hacerlo) fecha de inicio, empresa constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa) y origen de los fondos que se van a invertir (nación, provincia o municipio). Si lo afrontará con fondos propios de la municipalidad, cómo se conformarán y de dónde sacará esos fondos (partida, fondos especiales, préstamo, fideicomiso, etc).

Grasso prometió construir infraestructura en el Gimnasio “Benjamín Verón” ($728.787.937,00), refaccionar el Albergue Municipal en el Gimnasio Juan Bautista Rocha ($1.082.773.317,00) y continuar la construcción del nuevo Gimnasio Polideportivo en el Barrio Municipal ($912.529.513,00). Y como si eso fuera poco, prometió otro gimnasio municipal del cual ni siquiera pudo decir dónde se erigirá.

Detalles ausentes del anuncio: El anuncio omite fecha de inicio, empresa constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa) y origen de los fondos que se van a invertir y de ser con fondos de la municipalidad, cómo se conformarán y de dónde sacará esos fondos (partida, fondos especiales, crédito, fideicomiso, etc)

Finalización de la obra Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), de la cual no dio ningún detalle.

Detalles ausentes del anuncio: El anuncio omite fecha de inicio y finalización, empresa constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa) y origen de los fondos que se van a invertir (nación, provincia o municipio) y monto o costo. Si en caso son con fondos propios de la municipalidad, cómo se conformarán y de dónde sacará esos fondos (partida, fondos especiales, fideicomiso, etc)

Grasso anunció la construcción de cordón cuneta en las calles Maradona y Zapiola, incluyendo obras de pluviales y cloacales ($3.336.089.244,00), y se realizará el cordón cuneta en el Barrio Juan Pablo II ($450 millones de pesos) y en la Avenida Kirchner ($433 millones), utilizando fondos municipales.

Detalles ausentes del anuncio: El anuncio omite fecha de inicio, empresa constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa). Dijo que se hará con fondos propios de la municipalidad, pero no cómo se conformarán y de dónde sacará esos fondos (partida, fondos especiales, créditos, fideicomiso, etc)

Pablo Grasso, sin ponerse colorado, ratificó la creación de un Polo Gastronómico en la costanera (predio que le otorgó a una sociedad privada de dos socios, uno de los cuales es su esposa) y el Proyecto Urbano Sectorial “Y.C.F.” en la Avenida Balbín, más un Galpón Municipal con una inversión de $535.821.122,00.

Detalles ausentes del anuncio: El anuncio omite mencionar fechas, empresas constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa) y origen de los fondos que se van a invertir (nación, provincia o municipio). Si en caso son con fondos propios de la municipalidad, cómo se conformarán y de dónde sacará esos fondos (partida, fondos especiales, fideicomiso, etc).

Anunció la inauguración de la Casa de Promoción Turística en Caleta Olivia, una innecesaria obra e inexplicable, que ya hemos informado con anterioridad. También anunció el desarrollo de un Criadero Municipal de Trucha Arcoíris y la culminación del Jardín Maternal Municipal, éste último con una inversión de más de $70 millones.

Detalles ausentes del anuncio: El anuncio omite fecha de inicio o continuidad de todas las obras mencionadas, empresa constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa) y origen de los fondos que se van a invertir (nación, provincia o municipio).En caso de ser con fondos propios de la municipalidad, cómo se conformarán y de dónde sacará esos fondos (partida, fondos especiales, fideicomiso, etc)

Anunció la compra construcción de una cancha de pasto sintético para la Liga Femenina en el Gimnasio Jorge “Indio” Nicolai,

Detalles ausentes del anuncio: como en el resto de los anuncios aquí también omitió fecha de inicio, empresa constructora, modalidad (licitación o adjudicación directa) y origen de los fondos que se van a invertir (nación, provincia o municipio). Si en caso son con fondos propios de la municipalidad, cómo se conformarán y de dónde sacará esos fondos (partida, fondos especiales, fideicomiso, etc) y por supuesto, sin hablar de costos y los fondos necesarios para la obra.

Miles de millones que no aparecen

Si uno relee las promesas de Pablo Grasso y la forma en que el intendente las presenta y suma a mano alzada los números que allí aparecen, se da cuenta que la cifra está entre los 9.600 y 9.800 millones de pesos; pero hay un problema.

Pablo Grasso no dice toda la verdad, pues hay una cantidad muy importantes de obras cuyos costos no fueron expresados o mencionados por el intendente. Por ejemplo: la bicisenda, las 50 viviendas del Plan Reconstruir y las 87 del Plan Casa propia ¿Cuánto cuesta hacer o terminar 137 casas?. Esto solo duplica el valor de las obras señaladas por Grasso.

Nada dice del costo necesario para construir un nuevo gimnasio municipal, ni da un solo precio sobre los costos para la construcción de la obra donde funcionará la Secretaría de la Niñez, como tampoco da explicaciones sobre el costo de la “Casa de Promoción Turística en Caleta Olivia”, ni el costo del criadero municipal de truchas y tampoco de la construcción de una cancha del fútbol femenino.

Ninguna de estas obras que en conjunto constituye un número supermillonario, describen los fondos que necesitará el intendente para realizarlas y obviamente, se desconoce de dónde provendrán esos fondos. Esto nos lleva a una conclusión: o solo son proyectos sin fundamentos fácticos o Pablo Grasso mintió.

Un dato “de color”

Si uno repasa los anuncios del intendente Grasso, puede observar una curiosidad tras otra. Además de la mención que hizo al “Polo gastronómico” que se reduce a un predio de excelente ubicación regalado a una sociedad donde una de las socias es su esposa, en el cual están terminando la construcción del restaurante privado “El Búho Grill”, es interesante prestar atención a los lugares donde se destinarán las principales obras de servicio e infraestructura municipal anunciadas por el intendente.

La bicisenda sobre calle Juan Manuel de Rosas y Mansilla; el planetario en la costanera local; la realización de cordón cuneta, obras pluviales y cloacales en calles Maradona y Zapiola y el polo comercial en Avenida Balbín al fondo, entre otras obras, están ubicadas en el barrio donde vive el intendente, su familia y amigos. Es el sector aledaño al barrio El Faro (en la costanera), donde el gobierno provincial denunció a Pablo Grasso por haber entregado terrenos fiscales a funcionarios municipales, amigos y parientes y habilitado servicios que en otro lugar de Río Gallegos, los barrios preexistentes, nunca obtuvieron. (Agencia OPI Santa Cruz)