Estados Unidos sanciona a Cristina Kirchner y le impide ingresar al país por corrupción

- Publicidad -

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció hoy la imposición de una sanción a la ex presidenta argentina Cristina Kirchner, lo que le impide ingresar al país norteamericano. Esta medida, que también afecta a los familiares inmediatos de Kirchner y del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, se enmarca en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado. Esta disposición habilita la prohibición de entrada a Estados Unidos de funcionarios extranjeros que estén relacionados con actos de corrupción significativa o violaciones graves a los derechos humanos. Según el comunicado firmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tanto Kirchner como De Vido habrían “abusado de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de soborno vinculados a contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares del gobierno argentino“.

En respuesta a la sanción, Cristina Fernández de Kirchner no solo cuestionó la decisión, sino que también criticó al presidente argentino Javier Milei, quien celebró la medida. La ex mandataria atribuyó la sanción a una maniobra de Donald Trump para apoyar al gobierno de Milei. “¿Será por una cripto estafa?“, se preguntó Fernández de Kirchner, en referencia al escándalo conocido como el criptogate Libra que involucra a Milei. En su extensa declaración, la ex presidenta defendió su inocencia y afirmó que ni ella ni su hija participaron en ninguna “cripto estafa” en Estados Unidos ni en ningún otro lugar.

La ex mandataria también se refirió a situaciones que involucran al expresidente Donald Trump, sugiriendo que no existían pruebas contra ella ni su familia en relación con los cargos que pesaban sobre el ex mandatario estadounidense. “¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana?“, añadió, aludiendo a los escándalos que marcaron la administración de Trump.

- Publicidad -

Fernández de Kirchner también hizo referencia al contexto político en Argentina, mencionando que el gobierno de Estados Unidos podría no haber “digesto” la derrota que sufrió en las elecciones de 2019, cuando, a pesar de las presiones del FMI y el apoyo financiero al gobierno de Mauricio Macri, ella logró ganar la presidencia. “¿Y ahora? ¿Le van a volver a dar 20 mil millones de dólares al presidente de la cripto estafa?”, agregó en alusión a las políticas de Milei.

En el comunicado emitido, Marco Rubio destacó que la medida reafirma el compromiso de Estados Unidos de “combatir la corrupción global, incluso en los niveles más altos del gobierno“. La decisión subraya el compromiso del gobierno estadounidense de promover la rendición de cuentas en casos de abuso de poder y corrupción. (Agencia OPI Santa Cruz)