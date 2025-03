La caída de reservas del Banco Central y el aumento del dólar: un balance de la semana cambiaria

- Publicidad -

En una semana caracterizada por turbulencias en el mercado cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó una venta de US$ 196 millones este viernes, lo que llevó el saldo negativo acumulado en las últimas seis ruedas a un total de US$ 1.204 millones. Esta situación es consecuencia de un contexto complicado en el que las reservas de la autoridad monetaria cayeron en US$ 157 millones, ubicándose en los US$ 26.626 millones, el nivel más bajo desde septiembre de 2024.

En cuanto al comportamiento de las divisas, las ventas de este viernes estuvieron motivadas principalmente por el pago de importaciones, lo que siguió ejerciendo presión sobre las reservas. En el mercado minorista, el dólar sin impuestos avanzó a $1.041,07 para la compra y a $1.100,48 para la venta, mientras que en el Banco Nación el precio fue algo inferior, cotizando a $1.091. Por su parte, el dólar blue cerró a $1.280.

En el segmento mayorista, el dólar se vendió a $1.071,50, marcando una suba de $2 respecto al cierre del jueves. Durante la semana, el tipo de cambio mayorista experimentó un aumento de $3 (+0,8%). En el mercado de futuros, los contratos de 2025 registraron un incremento en la mayoría de las fechas, salvo en marzo y abril.

- Publicidad -

El dólar MEP, que se transa a través de la Bolsa, se ubicó en $1.290,87, lo que deja una brecha del 20,5% respecto al dólar oficial. En cuanto al Contado con Liquidación (CCL), la cotización fue similar, alcanzando los $1.290,83, con un spread del 20,5% respecto al tipo de cambio oficial.

El dólar tarjeta, también conocido como dólar turista o ahorro, que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, operó a $1.418,30. Mientras tanto, el dólar cripto se ubicó en $1.296,59, en un mercado donde las criptomonedas continúan ganando terreno.

Finalmente, el precio del Bitcoin alcanzó los US$ 84.000, en una jornada donde la criptomoneda más conocida sigue siendo un activo de referencia en los mercados internacionales. Este panorama evidencia un mercado cambiario argentino agitado, con diversas cotizaciones del dólar operando en niveles elevados y en constante fluctuación. (Agencia OPI Santa Cruz)