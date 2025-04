Claudio Vidal nombró como funcionaria pública a una abogada K sancionada por el STJ por prevaricato en la causa por abuso del ex vicegobernador Eugenio Quiroga

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hoy fue designada como Subsecretaria de Unidad de Registros Públicos de Comercio de Zona Norte la abogada Paula Ayala quien estuvo involucrada en la causa en la que se investigaba el presunto abuso del ex vicegobernador Eugenio Quiroga.

Ésta abogada fue la sancionada por el STJSC con 15 días de suspensión de su matrícula profesional por Prevaricato durante en transcurso de dicha causa, junto a otra abogada Pamela Pérez (también sancionada por el máximo Tribunal), ex empleada de la Cámara de Diputados de la provincia, ex funcionaria del gobierno municipal de Fernando Cotillo durante el periodo 2003-2011. Ambas, Paula Ayala y Pamela Pérez, integraban el Estudio Jurídico de Eugenio Quiroga en Caleta Olivia y la grave sanción que les aplicaron fue porque se habían constituido como abogadas de ambas partes en la causa de Quiroga y trabajaban para él profesionalmente.

El Poder K en el gobierno V

El relato del Gobernador Claudio Vidal de que su gobierno es distinto, no se nota en la realidad, en el día a día de la provincia. Y este nombramiento como otros que luego vamos a detallar, contradice el discurso del gobernador, toda vez que los principales cargos provinciales son ocupados por ex funcionarios kirchneristas y en este último caso, todo se ve más agravado aún, por las irregularidades en las que cayó esta nueva funcionaria hace poco tiempo y hoy el Gobernador pone en un destacado puesto de zona norte.

Lo llamativo de esto, precisamente, es, primero, que se trata de una mujer del riñón del kirchnerismo, puntualmente al sector de Cotillo-Quiroga y el poder que tendrá en su función Paula Ayala como Subsecretaria de Unidad de Registros Públicos de Comercio de Zona Norte estará centrado en la revisión y control no solo de las instituciones intermedias, sino también, la creación, funcionamiento, modificación, fusión disolución o cierre de cualquier tipo de persona jurídica como pueden ser S.A S.R.L. SAU, SAS o UTE.

Claudio Vidal pone en manos de los K, nada más y nada menos que el control total de las empresas de zona norte, en un contexto donde proliferan los anuncios del gobierno provincial en materia de recursos no renovables como la pesca, la minería y el petróleo.

Las fuentes consultadas por esta Agencia, coinciden en puntualizar que dicho cargo tiene una fuerte vinculación con el manejo de las empresas que van a ingresar a Santa Cruz, en el marco del RIGI y de las concesiones petroleras, licencias mineras y permisos de pesca, dado que la nueva funcionaria, Paula Ayala, tendrá en su lapicera la autoridad para aprobar, tachar, facilitar o impedir, que se constituyan (io no) empresas para estas explotaciones en Santa Cruz.

La kirchnerización del SER

Como está demostrando tras la sinergia que despliega el gobierno de Claudio Vidal, el SER se está alejando de sus aliados naturales y es muy clara esa evidencia, hasta en las ausencias notorias que desde hace tiempo se observa en los distintos actos de gobierno. Los ausentes más evidentes, que han sido parte de sus primera apariciones institucionales son Daniel Gardonio, José Carambia, Gustavo Martínez, Matías Treppo y Facundo Prades, entre otros de quienes Vidal se sirvió para llegar a la gobernación pero no tienen protagonismo en la administración.

En el propio. estado de Watshap del ex Intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, quien vive en una de las zonas mineras más importantes de la provincia, le dice a Claudio Vidal que hay muchos más kirchneristas esperando que los llame. Recordamos que Casarini es uno de los intendente K que Vidal criticaba y amenazaba con denunciar ante la justicia, porque había fundido la municipalidad.

El nombramiento de la Dra Paula Ayala, tan cercana al ex Vicegobernador Eugenio Quiroga, contradice y hasta ningunea al actual Vicegobernador Fabián Leguizamón, quien fue un férreo denunciador de las irregularidades cometidas por su antecesor (Quiroga) en la Cámara de Diputados.

Los rumores alrededor del Ejecutivo provincial, es que el gobernador mantiene un acuerdo tácito (o no tanto) con los representantes del kirchnerismo en la provincia (Pablo González, CFk; Máximo, Alicia y hasta con Pablo Grasso) y eso se ve reflejado en la composición de su gestión donde no menos de 15 o 18 altos funcionarios del primera línea son kirchneristas en áreas como la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Energía, Ministro de Producción, Secretaria de Pesca, el Director del Banco Santa Cruz o el Ministro de Trabajo y sus secretarías que se complementan, ahora con esta importante representación y control de empresas en zona norte, a través de una funcionaria K fuertemente vinculada a Eugenio Quiroga, ex Vicegobernador de Alicia Kirchner y socio de Fernando Cotillo. (Agencia OPI Santa Cruz)