Tribunal de Cuentas Provincial propone medidas para mejorar la sostenibilidad de la obra social

El Tribunal de Cuentas Provincial (TCP) ha emitido una serie de recomendaciones clave para la sostenibilidad del sistema de la Obra Social mediante la Resolución Plenaria 55/2025, con el objetivo de proporcionar herramientas al Poder Legislativo y a las autoridades de la obra social para tomar decisiones oportunas que fortalezcan la cobertura asistencial. Esta resolución, firmada por el presidente del Tribunal, Miguel Longhitano, y el Vocal de Auditoría, Hugo Pani, también complementa y actualiza las sugerencias que habían sido planteadas en la Resolución Plenaria 223/2024.

Dentro de las recomendaciones que surgen del informe, se destaca la propuesta de que cada miembro del grupo familiar realice un aporte adicional para contribuir a la cobertura de la obra social. Según el informe, un aumento del 1.5% en las aportaciones familiares generaría una mejora significativa en la recaudación disponible para solventar las prestaciones, alcanzando aproximadamente un 13.67% más en los recursos disponibles.

Otra de las sugerencias más relevantes del TCP es la implementación de una contribución del 9% para la población pasiva titular de la obra social, con el fin de equiparar los ingresos generados por los pasivos al 12% que actualmente producen los activos. A día de hoy, los activos aportan un 3% y contribuyen un 9%, mientras que los pasivos solo aportan un 3% sin generar contribuciones adicionales. Esta medida, que se estima tendrá un alto impacto financiero, podría aumentar la recaudación disponible para la obra social en un 25%.

En cuanto a los jubilados que provienen de organismos que no realizaron aportes durante su vida activa, el Tribunal sugiere alternativas como la incorporación obligatoria de los activos de todos los organismos provinciales que no aportan, de forma que los jubilados también puedan acceder a la cobertura en su pasividad. Además, se recomienda que estos jubilados realicen un aporte diferencial para compensar los años en los que no contribuyeron a la obra social, y que se les habilite la opción de continuar con la obra social de su elección mediante la transferencia de su aporte del 3% al plan de salud seleccionado.

El informe también sugiere revisar y, en algunos casos, limitar las prácticas cubiertas por la obra social. Entre las recomendaciones se incluye el aumento de los montos cobrados por coseguro y la implementación de copagos para internaciones y pasajes de acompañantes. Además, el Tribunal ha planteado la posibilidad de reducir la cobertura en medicamentos y revisar a la baja la cantidad de prestaciones cubiertas, tales como sesiones de kinesiología, psicología, internaciones y acompañantes en derivaciones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)