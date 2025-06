Alerta por la crisis en OSEF: empleados públicos y RUPE en riesgo de perder cobertura

- Publicidad -

(OPI TdF) – El legislador fueguino Federico Sciurano, integrante del bloque FORJA, advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), al tiempo que defendió la necesidad urgente de debatir y aprobar una reforma que permita su sostenibilidad. Afirmó que la entidad “está quebrada” y que, de no tomarse medidas, miles de empleados públicos y beneficiarios del régimen RUPE quedarían sin cobertura sanitaria.

Sciurano manifestó su preocupación luego de que fracasara una comisión clave en la Legislatura provincial por falta de quórum. “Solo asistimos nosotros y Juntos por Tolhuin, con la legisladora Gisela Dos Santos. El resto decidió no participar, incluso aliados del gobierno”, expresó. La propuesta que el oficialismo había distribuido con antelación no pudo ser discutida, aunque el legislador sostuvo que están abiertos a recibir otras alternativas si los bloques no coinciden con el planteo actual.

Entre las medidas que contempla el proyecto, se incluye un aumento de los aportes personales, la creación de una comisión de control con representación gremial y de jubilados, un subsidio estatal de corto plazo y el destino del 4% de la recaudación mensual de la Caja de Previsión Social a la obra social, siguiendo un esquema similar al del PAMI.

Sciurano detalló que el déficit mensual de OSEF ronda los 6.000 millones de pesos, con ingresos corrientes que apenas superan los 150.000 millones anuales. “Una empresa en estas condiciones estaría quebrada hace rato. El problema no es solo de gestión; con un rojo de casi 70.000 millones anuales no hay administración que lo resuelva sin una reestructuración profunda”, explicó.

El legislador vinculó esta crisis con una problemática nacional que afecta a muchas obras sociales, incluidas las sindicales, producto de la combinación de ingresos congelados y gastos médicos en aumento, impulsados por la inflación y la evolución tecnológica de los tratamientos. “La medicina se volvió más cara y las prestaciones más complejas. La obra social de la provincia de Buenos Aires atraviesa un cuadro similar”, ejemplificó.

En cuanto al esquema de control, la reforma propone crear una comisión de seguimiento con facultades para fiscalizar, solicitar informes y auditar la gestión administrativa. Estaría integrada por seis miembros: tres representantes de los gremios con mayor cantidad de afiliados y tres de los centros de jubilados más representativos.

Para el corto plazo, Sciurano confirmó que la única herramienta viable es un subsidio directo del Tesoro provincial para enfrentar la emergencia. “Es una reacción necesaria, mientras se avanza en reformas estructurales que permitan un financiamiento sustentable”, indicó.

Un aspecto que genera controversia es la derivación del 4% de los ingresos mensuales de la Caja de Previsión hacia OSEF. “Hoy la caja está sólida, con plazos fijos superiores a los 100 mil millones. El Tribunal de Cuentas incluso sugirió que el aporte fuera del 9%, pero consideramos prudente mantenerlo en 4% para no poner en riesgo los haberes previsionales”, aclaró.

Otro punto de debate es el aumento de aportes para quienes perciben ingresos mensuales superiores a los dos millones de pesos. Según Sciurano, este grupo, que actualmente aporta entre 70 y 80 mil pesos, pagaría entre 40 y 50 mil pesos adicionales. “Buscamos un esquema más equitativo. Una obra social privada cuesta hoy más de 500 mil pesos por familia. Además, habrá una partida especial para atender enfermedades poco frecuentes, financiada también con estos mayores aportes”, agregó.

El legislador insistió en que el texto es una propuesta abierta y no una ley cerrada, y reiteró el llamado al resto de los bloques legislativos a participar del debate. “OSEF está en una situación límite y dejar las cosas como están ya no es una opción”, concluyó. (Agencia OPI Tierra del Fuego)