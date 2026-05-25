García Cuerva reclamó el fin de la polarización ante Milei

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La tensión política se trasladó al altar mayor de la Catedral Metropolitana durante la celebración oficial por la gesta patria. El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, exigió terminar con la división y la polarización frente a la plana mayor del Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, cuyos integrantes escucharon el mensaje ubicados en la primera fila del templo este lunes 25 de mayo de 2026.

El jefe de la Iglesia porteña pronunció una homilía de fuerte contenido social que desnudó el malestar eclesiástico ante el rumbo del país. Jorge García Cuerva centró su discurso en la urgencia de convocar a cuatro actores que consideró esenciales para la coyuntura actual de la Argentina. El religioso interpeló de forma directa la mirada ideológica de Javier Milei al rescatar el concepto del bien común.

El arzobispo definió ese primer eje no como la mera suma de intereses particulares, sino como la capacidad real de una Nación de velar por la totalidad de sus hijos. El diagnóstico clerical sumó la exigencia de reactivar el diálogo institucional a través de la escucha, el respeto y la palabra cordial, con la meta de alcanzar consensos genuinos en medio de la diversidad de opiniones que conviven en el territorio.

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La mayor carga de profundidad política apareció cuando el prelado demandó consolidar la amistad social. Jorge García Cuerva reclamó frenar las arengas que profundizan la grieta y la polarización, al tiempo que citó textualmente una premisa del papa Francisco que sostiene que nadie se salva solo. El cuarto componente del esquema eclesiástico apeló a la esperanza como el motor interno que dinamiza el esfuerzo cotidiano de los habitantes que sostienen el país.

Los cuatro factores descritos operan, según la óptica de monseñor Jorge García Cuerva, como herramientas capaces de movilizar las estructuras que hoy mantienen paralizado al pueblo argentino y a su clase dirigente. El arzobispo rechazó cualquier postura ingenua y advirtió que la sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte nacional, mientras diversos intereses sectoriales juegan su propia partida de espaldas a las necesidades de las mayorías.

El tramo final del mensaje golpeó el núcleo discursivo de los funcionarios libertarios que ocupaban los bancos oficiales. El líder católico enfatizó que el individualismo destruye los vínculos de fraternidad y descompone las bases de la Nación. Bajo la atenta mirada de Javier Milei, la máxima autoridad de la arquidiócesis concluyó que esa lógica reduce la patria a una simple suma de individuos encerrados en el bienestar propio dentro de un mismo espacio geográfico. (Agencia OPI Santa Cruz)