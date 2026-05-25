La Justicia detectó retornos millonarios en compras de la ANDIS

- Publicidad -

El veinte por ciento de las operaciones terminaba en los bolsillos de intermediarios. La Justicia Federal detectó que la estructura delictiva montada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) garantizaba retornos millonarios a operadores externos que digitaban las licitaciones de materiales a cambio de una quinta parte del dinero público.

Un peritaje clave confirmó la coincidencia exacta entre los pagos del organismo y los apuntes de Miguel Ángel Calvete, el lobista sospechado de manejar los hilos de la recaudación ilegal. El fiscal federal Franco Picardi ubicó a Miguel Ángel Calvete en el centro del engranaje corrupto. Las pruebas determinaron que el operador articulaba adjudicaciones ilegales y cobraba retornos derivados de las contrataciones sin registrar ningún cargo formal dentro del Estado.

Los documentos secuestrados detallan el circuito del efectivo. En las notas que las empresas enviaban al intermediario aparecen registros explícitos como “Miguel $6.600.000” y “Guadalupe $1.650.000”, junto a la anotación “Cobrado el 30/6”. Los investigadores comprobaron que cada uno de esos montos representa de forma matemática el veinte por ciento del total de los contratos que la ANDIS adjudicaba a esa firma específica.

- Publicidad -

La complicidad interna garantizaba el funcionamiento del sistema. El expediente judicial acumuló mensajes directos de funcionarios de la agencia que reportaban los movimientos de fondos al recaudador. El exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, envió un texto explícito al lobista con la frase: “Sus ofrendas de esta semana”.

El mensaje de Daniel Garbellini adjuntaba un listado de 10 contratistas del Estado que sumaban créditos por $2.021 millones. El cruce de datos documentales aceleró la causa. Ese mismo 24 de julio de 2025, la ANDIS emitió un total de 16 certificados de pago dirigidos a las firmas de la lista. Las órdenes oficiales alcanzaron la cifra idéntica de $2.021 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)