Delegaciones de Irán y EE.UU. buscan un pacto

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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, encabezó hoy una delegación de alto nivel que arribó a la ciudad de Doha, Qatar, con el objetivo de iniciar conversaciones bilaterales con Estados Unidos orientadas a estructurar un potencial acuerdo de paz.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, integra la representación oficial que ingresó a la capital qatarí a primera hora del día. Los funcionarios buscan viabilizar los esfuerzos diplomáticos actuales que persiguen la finalización del conflicto regional, según se desprende de la información oficial divulgada por medios de comunicación que accedieron a una fuente conocedora del asunto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó la postura de la Casa Blanca mediante una publicación en la plataforma Truth Social. El mandatario estadounidense advirtió que la resolución final tendrá un carácter grande y significativo, bajo la premisa de que no validará ningún trato menor.

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El jefe de Estado norteamericano ratificó que mantendrá la restricción absoluta sobre los planes de defensa de Teherán. Donald Trump aseguró que no estampará su firma en ningún documento que facilite el camino para que la República Islámica obtenga armas nucleares durante su administración.

Las exigencias de la delegación asiática contemplan un esquema de ejecución por etapas para normalizar el tránsito marítimo en Oriente Medio. Un funcionario iraní detalló a la prensa internacional los componentes que integran el inicio de las operaciones en la zona de conflicto:

La liberación inmediata de los fondos iraníes bloqueados en el exterior.

El desminado técnico de las aguas territoriales compartidas.

El levantamiento definitivo del bloqueo económico y operativo estadounidense.

La implementación de este esquema operativo busca reabrir el estrecho de Ormuz, de acuerdo a los datos analizados por el periódico de circulación norteamericana The Washington Post. Los dos países concentran la discusión técnica en el cumplimiento simultáneo de estas exigencias financieras y operacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)