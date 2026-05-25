Denuncian al Gobierno por excluir a Villarruel del Tedeum

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La feroz interna en la cúpula del Poder Ejecutivo sumó un capítulo en los tribunales de Comodoro Py. El abogado Ignacio Baños, en su carácter de ciudadano y bajo su propio patrocinio, presentó una denuncia penal contra el Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei por no invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel al tradicional Tedeum del 25 de Mayo. El escrito judicial exige que la Justicia Federal investigue a la administración central por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El conflicto escaló a raíz de lo que el denunciante tipificó como un posible caso de violencia institucional y discriminatoria contra una mujer en el ejercicio de la vicepresidencia de la Nación. Ignacio Baños aclaró expresamente en su presentación que no busca afirmar categóricamente la existencia de un delito ni imputar responsabilidad penal concreta a una persona determinada en esta instancia inicial. El objetivo central del planteo radica en activar una investigación seria, objetiva y exhaustiva basada en los hechos de público y notorio conocimiento que difundieron los medios nacionales.

La Justicia Federal deberá determinar si la exclusión de Victoria Villarruel de este acto patrio, oficial y protocolar obedeció a una decisión funcional contraria a la normativa de ceremonial, a una omisión de deberes propios del cargo, o a una práctica sistemática de violencia de género. La mira de la denuncia apunta de forma directa a la estructura jerárquica de la Secretaría General de la Presidencia, las áreas de Ceremonial y Protocolo de Presidencia, la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales y la Casa Militar.

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El denunciante reclamó que el proceso incorpore de manera obligatoria la perspectiva institucional y de género, en línea con los parámetros internacionales y las obligaciones que fija la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres. La investigación penal buscará establecer el accionar de cualquier organismo o funcionario que hubiere intervenido, ordenado, consentido u omitido los actos funcionales pertinentes que derivaron en el desplazamiento de la segunda autoridad del país del evento religioso en la Catedral Metropolitana. (Agencia OPI Santa Cruz)