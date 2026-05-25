Un 31,9% se desploma el crédito prendario para la compra de usados

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Con una emisión de 30.954 prendas totales cerró el mes de abril de 2026 la financiación de vehículos nuevos y usados en el mercado local. El dato, auditado por el sistema de información SIOAMAA, confirma una contracción en la actividad comercial que restringe el acceso a los bienes durables. La parálisis del financiamiento automotor refleja la pérdida de dinamismo en el consumo interno y afecta la rotación de stocks en los salones de venta provinciales, donde los costos de mantenimiento de las estructuras comerciales presionan la caja de las concesionarias.

Al cierre del cuarto mes del año, las inscripciones prendarias consolidadas representaron apenas el 15,3% de las ventas totales de vehículos en el circuito formal. El retroceso mensual equivale a 1.636 contratos menos respecto a las 32.590 operaciones anotadas durante marzo. La caída de la actividad privada expone que la flexibilización de tasas que promueve el BCRA no se traslada de forma directa a las líneas de créditos prendarios de consumo masivo, consolidando un esquema transaccional donde prevalece el pago al contado o las operaciones directas de fábrica por sobre el apalancamiento financiero tradicional.

Los anexos oficiales detallan el comportamiento del segmento de unidades nuevas:

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El financiamiento para vehículos 0km alcanzó 21.945 unidades en el período.

unidades en el período. El volumen de créditos prendarios representó una injerencia del 46,0% sobre los patentamientos totales del mes.

sobre los patentamientos totales del mes. La actividad registró un descenso mensual del 5,2% en comparación con los registros de marzo.

en comparación con los registros de marzo. La contracción interanual marcó un 14,5% respecto a los datos de abril de 2025.

En las oficinas comerciales de las terminales automotrices la dependencia del autofinanciamiento mantiene niveles elevados ante el repliegue del sistema bancario tradicional. Las empresas de ahorro previo y las compañías financieras de marca controlan el mercado prendario de vehículos nuevos con una participación del 43% cada una en el acumulado anual. Las entidades bancarias sostienen una posición residual en este segmento al concentrar solamente el 12% de las carpetas aprobadas, debido a que priorizan la colocación de liquidez en títulos públicos o instrumentos de menor riesgo operativo.

El mercado de vehículos usados profundizó su caída por la erosión del ingreso disponible en los hogares. Las operaciones financieras en este segmento sumaron 9.009 contratos en el mes, cifra que determina una caída del 4,6% en la comparación mensual y una participación de apenas 5,8% sobre las transferencias totales de la plaza. En la medición interanual, el desplome alcanzó el 31,9% frente al mismo mes del año previo. A diferencia del canal 0km, los bancos lideran este nicho con el 37% de las transacciones, seguidos por las financieras generales con 22% y las financieras de marca con un 15%.

La distribución del crédito expone estrategias corporativas divergentes entre las terminales automotrices para sostener sus volúmenes de facturación. En el acumulado de 2026, Peugeot (76%), Fiat (72%) y Citroën (70%) exhibieron la mayor tasa de dependencia del financiamiento sobre sus estructuras de patentamientos. En contrapartida, las marcas de origen asiático mantuvieron una política comercial de baja exposición crediticia, donde Toyota operó con el 27% de ventas financiadas y Honda cerró el período con un piso de 17% de operaciones apalancadas. (Agencia OPI Santa Cruz)