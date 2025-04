Mauricio Macri: “No hay acuerdo con Milei porque ellos no quieren”

- Publicidad -

El expresidente Mauricio Macri volvió a referirse a la posibilidad de una alianza electoral con Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA), y afirmó que no existe acuerdo porque, según él, el oficialismo no lo desea. En una entrevista con LN+, el líder del PRO fue enfático al señalar que “si no hay acuerdo en la Provincia, es porque ellos no quieren“, en alusión directa a la falta de entendimiento entre ambas fuerzas políticas de cara a los próximos comicios.

Macri sostuvo que Cristian Ritondo, referente del PRO en la provincia de Buenos Aires, debe avanzar en negociaciones, pero subrayó que el punto de partida debe ser un acuerdo sobre el modelo de país que se pretende construir. “El Presidente me convocó para hacer un acuerdo, integral, todo o nada. Hay que sentarnos para ver cómo es el proyecto, porque no es una cuestión de porotear“, declaró el exmandatario, en referencia a un pacto programático más que electoral.

Durante la entrevista, Macri también cuestionó el rol del entorno más cercano al presidente Milei en el estancamiento del diálogo. “Según dicen ustedes, convencidos por Karina y Santiago, tenía que ser solo en Provincia, y dijimos que sí”, indicó, aludiendo a Karina Milei y Santiago Caputo, dos figuras clave en el armado político del oficialismo.

- Publicidad -

El expresidente fue más allá al señalar que desde LLA no buscan un acuerdo real con el PRO, sino simplemente atraer a un puñado de dirigentes. “También los leo a ustedes que dicen que ellos no quieren un acuerdo con el PRO, que quieren llevarse a tres o cuatro dirigentes. Eso no es un acuerdo, y no es ser respetuosos con quien te acompañó durante un año y medio y que te salvó cinco veces que estabas en crisis“, concluyó Macri, marcando distancia respecto del oficialismo tras meses de acercamientos intermitentes. (Agencia OPI Santa Cruz)