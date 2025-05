¿Cómo puede ser que un aeropuerto internacional cierre 4 meses o más?. Ninguna comunicación coherente ni responsable a la vista

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Se anunció públicamente mediante un comunicado de la ORSNA Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, que el aeropuerto internacional de Río Gallegos, Piloto Civil Norberto Fernández, permanecerá cerrado por 4 meses, entre el 1° de septiembre al 22 de diciembre 2025.

En dicho periodo, todo aquel que deba tomar un avión a cualquier punto del país, deberá trasladarse a El Calafate, con todo lo que implica en gastos de traslado Gallegos-Calafate (ida y vuelta), alojamiento eventualmente si hubiera demoras, reprogramación de vuelos o paros y gastos de traslados entre Calafate y el aeropuerto distante a 22 kms. El mismo problema afrontará quienes tengan por destino Río Gallegos. Y lo que nadie admite, ni dice o no observa, es qué va a pasar con los vuelos sanitarios, lo cuales son, precisamente, para evacuar pacientes en urgencias médicas. La provincia se mantiene al margen de todo esto. Desde el gobierno no han emitido opinión ni preguntado por qué y cómo.

Una decisión de este tipo, que afecta regionalmente a muchísima gente, empresas, comercios y turismo, el ente regulador la sintetiza diciendo que se trata de trabajos de “Rehabilitación de Pista 07/25 – Nuevo alcance”, nueva señalización, balizamiento y sistemas de seguridad.

El ORSNA, indica que todo esto es “a pedido de Aeropuertos 2000”, la empresa que tiene desde hace muchísimos años la operación de los aeropuertos nacionales. Lo único que ha trascendido es la “organización operativa”, que nadie sabe bien en qué consiste, pero es más o menos un mensaje que se traduce en “arreglate como puedas”. Eso sí, reconocen que todo esto “traerá complicaciones” para pasajeros, empresas y transporte (¿?).

Todo junto hoy, porque nada se hizo antes

Estuvimos tratando de averiguar si existe un antecedente similar en el país que un aeropuerto internacional sea cerrado cuatro meses, tentativamente, porque este anuncio no pone entre paréntesis los tiempos que se pueden prolongar por cuestiones climáticas ( quedan cinco meses de mucho frío en Santa Cruz), las eventualidades propia de cualquier obra, falta de fondos o readecuaciones presupuestarias, etc, todo lo cual, podría extender los plazos hasta los primeros meses del año 2026.

El gobierno nacional, el ORSNA y Aeropuerto 2000 no informan, no amplían ni despejan dudas y el gobierno provincial no pregunta ni cuestiona a la autoridad nacional.

Los diputados, tan afectos a meterse en problemas de orden político de todo tipo para cuidar su banca, no piden explicaciones ni aluden a estos problemas logísticos graves en los que está por entrar Río Gallegos y Santa Cruz como estado provincial.

Los diputados nacionales, no están preparados para sorprendernos con pedidos de informes y cuestionamiento a las autoridades que han decidido de un día para otro dejar a Santa Cruz sin tráfico aéreo en zona de esta capital. Ninguno de ellos sirve para nada, excepto para ocuparse de cuestiones discursivas etéreas, sin importancia y de tinte ideológico que no le interesan a nadie.

El aeropuerto internacional de Río Gallegos va a cerrar por 4 o más meses y no hay una sola voz que se haya levantado en Santa Cruz pidiendo que alguien explique y se haga cargo.

El Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, está muy ocupado en acopiar poder político para pelearle la interna a Pablo González; Claudio Vidal tiene un tsunami político dentro de la legislatura y está enfocado en cuestiones más importantes, entre ello la obligación de no criticar las decisiones nacionales para aceitar la billetera para que millones entren por YPF y los legisladores viven en Narnia.

Las fuentes consultadas insisten en que ha existido una desidia, un abandono y una falta de actualización de los sistemas de aeronavegabilidad tan grande, que de no realizarse todos los trabajos juntos, el aeropuerto local puede perder su categoría, dado que no se ajusta a los estándares internacionales en la materia.

Todo eso tiene responsables, pero ese es otro tabú. Allí hay amigos, “inversores” y gente que nunca se alejó del poder, el cual siempre utilizó como parásitos en los añejos árboles que crecen en la selva profunda.Tal vez no sea casualidad que Aeropuerto 2000, marca reconvertida en Aeropuertos Argentina (estrategia para simular “soberanía”) es de la Corporación América de Eduardo Eurnekián, ex empleador de Javier Milei, dueño de CGC la petrolera estrella que junto con YPF son dueños de los recursos petroleros de la provincia de Santa Cruz, amigo y socio del gobernador Claudio vidal, puede ser el punto de partida para entender por qué llegamos a esta situación y cuál es el motivo verdadero por el cual la gente de esta capital es la más perjudicada y nadie, absolutamente nadie, ni las autoridades que nos representan, abren la boca para cuestionar una medidas inédita en el mundo, manteniendo a toda la población en la ignorancia más atroz. (Agencia OPI Santa Cruz)