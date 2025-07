- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hace varios años, cuando Máximo Kirchner llegó al Congreso Nacional, un colega destacado allí en ese momento, asombrado por la Declaración Jurada del hijo de la ex presidente que superaba los 120 millones de pesos, se comunicó con nosotros para ratificar información referida a las propiedades del flamante diputado nacional por Santa Cruz, quien no tenía estudios ni podía llenar el casillero donde le pedían “Ocupación”, pero poseía un super millonario patrimonio a todas luces, inexplicable.

Fue allí que, luego de escuchar nuestro relato, remarcando la inexistencia de los antecedentes laborales del nuevo diputado (en ese momento por la provincia de Santa Cruz) a quien nosotros calificamos siempre de “vago” porque a pesar de las grandes oportunidades que tuvo en la vida, nunca estudió ni trabajó pero gozó de una fortuna; fue allí que nuestro colega lo calificó como “Araña sin patas, porque nadie sabe cómo hizo la tela”.

Obvio, es sumamente llamativo que una persona que nunca se preocupó por su futuro, declare un patrimonio absolutamente inverosímil. Claro, su madre, ya viuda, cuando empezó a percibir que la justicia la perseguía, no por razones políticas, sino por chorra, no tuvo mejor idea que repartir su fortuna mal habida con sus dos hijos, Máximo y Florencia. Y con toda premeditación, metió a ambos en el gran lío judicial que la condenó por 6 años y que los perseguirá a sus hijos por mucho tiempo e inclusive podría llevarlos a la cárcel; claramente hubo ocultamiento patrimonial con intenciones de eludir la acción de la justicia.

Su madre los expuso y ahora los condena

A partir de la exposición pública que le da el cargo a Máximo kirchner, se sabe que de los 4.719 millones de pesos declarados en el año 2023 pasó a tener el doble en un año, dado que su DDJJ del 2024 arrojó más de 8.200 millones de pesos; algo impensable que le suceda en este país a una persona honesta que se ha ganado la plata con el sudor de su frente, riesgo de inversión y trabajo.

Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Máximo Kirchner en el mausoleo en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz

Dicho esto, estamos ante un caso de enriquecimiento ilícito claro y flagrante, donde solo falta una decisión judicial para terminar con otro sujeto de la cuantiosa banda que asoló la nación durante 20 años y se apropió de los dineros públicos e hizo de la familia política una Pyme, que como Máximo, crece más de 4 mil millones en un año, mientras los que verdaderamente trabajan y producen, quiebran, se hunden y desaparecen.

Sin duda, Máximo es el paradigma de la “clase social ascendente”, no por méritos propios, sino por pertenecer a una familia de ladrones, cuya madre está comenzando a purgar un condena y seguramente, se llevará con ella la tranquilidad de sus hijos y si Dios quiere, los bienes, robados a los argentinos.

Honoré de Balzac, escritor francés del siglo XIX dijo: “Detrás de toda gran fortuna, siempre hay un crimen”, cita que resume claramente la inmoralidad de muchos de enriquecerse a costa de los demás y en estos casos, más graves aún, porque se han enriquecido a costa del pueblo al que han esquilmado con guantes blancos.

Por eso, me animaría a decir que lo que declara Máximo Kirchner como patrimonio, es solo la punta de iceberg de una fortuna mayor que no se ve pero no podría explicar por cuanto la inmensidad de su asimétrica vida improductiva no condice con la realidad de su verdadero patrimonio, el cual sin duda, debe ser mucho mayor.

Volviendo a la cita de nuestro colega capitalino, creo que definir a Máximo con la metáfora lunfarda de la araña sin patas, es lo más apropiado y acertado que encontramos para explicar el enriquecimiento espontáneo de un hombre sin estudios, sin complexión al trabajo y que entró a la política empujado por la necesidad de tener un buen sueldo, contactos, acceder a negociados desde el poder y usufructuar la inmunidad/impunidad que le otorga el cargo.

A partir del conocimiento que tenemos de su fortuna, es de esperar que los fiscales hagan su trabajo y determinen cuánto de ese patrimonio es genuino y cuál es producto de la ilegalidad. La gran pregunta es si todo eso lo veremos algún día. (Agencia OPI Santa Cruz)