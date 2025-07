La Justicia frenó por seis meses el decreto del Gobierno que buscaba reformar el INTI

- Publicidad -

El Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín resolvió suspender por un plazo de seis meses la aplicación del decreto 462/2025, mediante el cual el Gobierno nacional pretendía implementar modificaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La decisión judicial establece que el Poder Ejecutivo debe abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de esa norma durante el tiempo estipulado.

La medida fue dictada por la jueza Martina Isabel Forns en el marco de una acción iniciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que había solicitado una medida cautelar de no innovar para frenar los efectos del decreto. En su resolución, la magistrada hizo lugar parcialmente al reclamo sindical, e incluyó dentro de la suspensión actos como reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad y supresión de estructuras organizativas vinculadas al INTI.

El decreto ahora suspendido había sido impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y tenía como objetivo reestructurar el organismo, integrándolo como unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía. Según el Gobierno, esta reorganización buscaba reducir costos y simplificar el funcionamiento del aparato estatal.

La reacción de ATE no se hizo esperar. Desde sus redes sociales, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, celebró el fallo judicial y criticó duramente tanto al presidente Javier Milei como al ministro Sturzenegger. “Presidente, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. ¡Luchar sirve! ¡El INTI no se toca!”, escribió el dirigente.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es uno de los organismos más relevantes del sistema científico-tecnológico argentino. Actualmente, cuenta con una planta de 2.356 agentes y un presupuesto anual que supera los 85.600 millones de pesos. Su estructura está conformada por más de 250 reparticiones distribuidas en seis niveles jerárquicos.

Con esta resolución, la Justicia puso un freno temporal a los cambios impulsados por el Ejecutivo en el INTI, mientras continúa la discusión legal sobre la validez y el alcance del decreto 462/2025. (Agencia OPI Santa Cruz)