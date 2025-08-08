Milei en cadena nacional: “Si quieren volver atrás, van a tener que sacarlo con los pies para adelante”

- Publicidad -

El presidente Javier Milei, en un mensaje emitido por cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, anunció el envío de proyectos legislativos destinados a “blindar” el gasto público y a penalizar cualquier iniciativa que genere déficit fiscal. El mandatario advirtió al Congreso que, para revertir el rumbo económico de su gobierno, “van a tener que sacarlo con los pies para adelante“, ratificando su postura a pesar de la aprobación de iniciativas como el aumento de jubilaciones, una moratoria, el incremento del presupuesto universitario y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan.

Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo, el presidente afirmó que su gestión asumió con un “mandato económico claro“: terminar con la inflación. En esa línea, sostuvo que el único camino para lograrlo es el “orden fiscal, monetario y cambiario“. Criticó duramente al Congreso, calificando de “lamentable” su accionar al “impulsar un conjunto de leyes destinadas a destruir el superávit fiscal, usando causas nobles como excusa“, y acusándolos de llevar al país a la quiebra.

El presidente cuestionó los proyectos de la oposición, tildándolos de “engaños demagógicos” que “toman a los ciudadanos como idiotas“. Según sus cálculos, la suma de las propuestas que buscan reinstaurar la moratoria, aumentar el sueldo docente y las pensiones por discapacidad, equivalen a un gasto anualizado del 2,5% del PBI, lo que representaría “un endeudamiento adicional de más de 300 mil millones de dólares“. Ante este panorama, anunció la prohibición para que el Tesoro “financie el gasto primario con emisión monetaria” y el pronto envío al Congreso de un proyecto de ley para “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal“.

- Publicidad -

Milei aseguró que el país “no va a volver al pasado y al sendero de la decadencia“, y reiteró su rechazo a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad, así como a los proyectos de incremento del presupuesto para las universidades y de emergencia pediátrica. “Si aumentar el gasto público fuera una solución, seríamos el país más próspero no solo del mundo, sino de la galaxia entera“, ironizó.

En su discurso, el presidente insistió en que el Congreso ha “redoblado sus esfuerzos de sabotaje y obstrucción” en un intento por recuperar poder y privilegios. Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a “elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico“, entre “hacer lo correcto aunque implique tener paciencia, o tomar el atajo e inevitablemente volver a chocar“. Milei concluyó señalando que las próximas elecciones de octubre serán cruciales para que los argentinos elijan un nuevo Congreso que permita avanzar con los cambios que, a su entender, el país necesita. (Agencia OPI Santa Cruz)