ADOSAC anunció un paro de 72 horas y una marcha provincial

El gremio docente ADOSAC profundizará las medidas de fuerza en reclamo de la reapertura de paritarias salariales y declaró un nuevo paro de 72 horas para el miércoles 20 al viernes 22 de agosto y anunció una marcha provincial en Río Gallegos.

La huelga se suma a las 48 horas prevista para el miércoles 13 y jueves 14 de agosto.

El gremio docente reclama un salario docente alcance el costo de la canasta básica total de la Patagonia, que ronda los 1,5 millones de pesos.

El jueves 21 de agosto se realizará una marcha provincial y en un documento piden “solución inmediata a los problemas edilicios que atraviesan muchas instituciones educativas de Santa Cruz“.

Entre los pedidos reclaman que haya obras para reparar los edificios escolares de Perito Moreno, Pico Truncado y El Chaltén.

A su vez, insistieron con el pedido de “pago del título docente en todos los cargos, la reparación del histórico edificio de la EPJA Primaria N° 3 de Río Turbio, y el respeto de la carga horaria establecida para los docentes de escuelas técnicas”. (Agencia OPI Santa Cruz)