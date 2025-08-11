Dos trabajadores heridos por una explosión en una planta industrial de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Una explosión en las instalaciones de la empresa TP S.A dejó como saldo a dos trabajadores heridos con quemaduras en brazos, manos y piernas, según informó la policía de Chubut.

La fuerza de seguridad intervino este lunes en un accidente de la planta de TP S.A, ubicada en el Parque Industrial Pesado de Puerto Madryn.

El incidente se produjo alrededor de las 5.30 horas en una turbina del equipo denominado Granallado 3 y la llamarada afectó a dos trabajadores, empleados de la firma de 41 y 29 años que se desempeñaban en el sector productivo de la empresa.

El equipo que explotó está ubicado en la sección de la fábrica dedicada a la manufactura de tejos para la producción de envases de aluminio.

Ambos trabajadores fueron trasladados de urgencia en ambulancias privadas al Hospital Ísola.

Según las primeras investigaciones, los trabajadores afectados sufrieron quemaduras en las extremidades superiores e inferiores, y se encuentran bajo observación hospitalaria debido a la gravedad de las lesiones.

Durante la mañana del lunes se iniciaron las investigaciones para determinar cómo se produjo el accidente en la planta industrial. (Agencia OPI Chubut)