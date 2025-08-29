Buscar
Diputados aprobó por mayoría la ampliación de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia

Santa Cruz
El oficialismo en la Cámara de Diputados de Santa Cruz logró este jueves aprobar el proyecto de ampliación de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia que se incrementará de 5 a 9 la cantidad de miembros.

El bloque “Por Santa Cruz” logró alcanzar 13 votos afirmativos, 9 negativos y 2 abstenciones.

La reforma permitirá incorporar a 4 integrantes que se sumarán a los actuales vocales los jueces Daniel Mauricio Mariani, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Ranee Fernández, y  Fernando Basanta.

Entre las abstenciones estuvo la posición de la diputada Claudia Barrientos (Por Santa Cruz) y Pedro Muñoz (ARI-CC).

Las ternas serán enviadas por el Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia podrá dividirse en salas, pero decidirá las causas contencioso-administrativas y las que le correspondan a su competencia originaria y exclusiva en pleno.

El bloque kirchnerista de “Unión por la Patria” se opuso al proyecto de ley con el argumento que “no había ninguna necesidad de ampliar el número de integrantes”. (Agencia OPI Santa Cruz)

