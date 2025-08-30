Cae el consumo y cierran locales comerciales en Ushuaia

(OPI TdF) – La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández alertó sobre la caída del consumo y el cierre de locales comerciales en la capital fueguina y argumentó sobre la profundización de la crisis para el sector.
La crisis económica impacta en las pequeñas y medianas empresas de la provincia y su impacto provoca “pérdida de puestos de trabajo, negocios que se cierran, poco consumo”.
“Más allá de las caídas de ventas, el poco movimiento y flujo de dinero, se ha perdido muchísima rentabilidad. Los impuestos y servicios siguieron subiendo y la mayoría de los comercios están con un grado de preocupación muy alto. Tenemos muchas puertas cerradas, lo que también preocupa”, añadió la dirigente empresarial.
Fernández añadió que “en tarjetas de crédito hay un alto índice de morosidad, subieron los aranceles de financiamiento de las tarjetas y todo esto es un combo perfecto para que la situación sea muy preocupante”.
“Todas las tarjetas están saturadas y hay una gran preocupación por el alto índice que realiza la compra de alimentos en cuotas. Cuando se empieza a comprar la comida en cuotas, la situación es sumamente delicada porque los intereses cada vez son más altos”, sostuvo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)