A pesar de la caída mensual, la venta de autos mantiene un fuerte crecimiento en 2025

- Publicidad -

El patentamiento de autos experimentó un significativo aumento interanual en agosto, alcanzando las 54.664 unidades, lo que representa un crecimiento del 31,7% en comparación con el mismo mes de 2024. Sin embargo, en la comparación mensual, la cifra mostró un retroceso del 13%, ya que en julio se habían registrado 62.821 vehículos, según el informe difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Con este desempeño, el acumulado de los primeros ocho meses del año llegó a 444.041 unidades patentadas, un incremento del 65,6% respecto a las 268.078 unidades registradas en el mismo período de 2024.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó la evolución del mercado, señalando que “el año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual“. Al referirse a la baja mensual, explicó que la misma puede atribuirse al “movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad“, sumado a “demoras del sistema que han generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre”.

- Publicidad -

A pesar del leve descenso, Beato se mostró optimista sobre el clima del sector automotor. “Seguimos con un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones“, destacó. El ejecutivo subrayó que “cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018“. En este contexto, enfatizó la necesidad de “seguir estimulando esta demanda desde toda la cadena de valor, con financiación, promociones, incentivos fiscales y una oferta bien amplia“.

En cuanto al ranking de marcas más vendidas durante agosto, Toyota se ubicó en el primer lugar con 9.709 unidades, seguida por Volkswagen (8.616) y Fiat (5.971). Más atrás se posicionaron Renault (4.886), Ford (4.600), Chevrolet (4.023), Peugeot (3.404), Jeep (1.657), Nissan (1.569) y Mercedes Benz (1.447).

Respecto a los modelos, el Toyota Yaris volvió a liderar las ventas con 3.781 unidades. El segundo puesto fue para la Toyota Hilux, con 2.529 vehículos patentados, mientras que la Volkswagen Amarok completó el podio con 2.367 unidades. De esta forma, el Fiat Cronos, que había ocupado el primer lugar en julio, quedó relegado al cuarto puesto. (Agencia OPI Santa Cruz)