AMET anunció paro de 48 horas en escuelas técnicas

El gremio de trabajadores de la educación técnica de Santa Cruz anunció que realizará un paro de 48 horas el lunes 1° y martes 2 de septiembre en reclamo de la reapertura de las paritarias salariales y laborales.

Así lo confirmó el secretario general de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Gustavo Basiglio quien criticó a las autoridades del Consejo Provincial de Educación por “la falta de diálogo y apertura de mesa paritaria”.

“Paramos por el rechazo a las listas negras que buscan marcar a los compañeros que adhieren al paro, el mantenimiento en escuelas técnicas y fondos para instituciones, y también se suspendan las desvinculaciones y cierre de capacitaciones en CEFyAP” sostuvo el dirigente.

Basiglio señaló que “los docentes están molestos porque el CPE ignora a los reclamos, los compromisos laborales no son atendidos, y entienden que han sido pacientes”.

“AMET inició el segundo semestre del año sin medida de fuerza como gesto para ver si recibimos una convocatoria a retomar el diálogo, no sucedió, lo que nos llevó a una medida de fuerza que no se realizó porque acatamos una conciliación obligatoria para ser apostando al diálogo, pero no tuvimos respuestas”, afirmó Basiglio.

El dirigente gremial indicó que “somos pacientes. Entendemos que los chicos deben estar en las aulas para desarrollar habilidades y destrezas específicas para el mundo del trabajo, pero tampoco hay respuestas en lo laboral, en inversión edilicia, en insumos de talleres”. (Agencia OPI Santa Cruz)