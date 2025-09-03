Matías Cortijo asumió la presidencia de Servicios Públicos

- Publicidad -

El ingeniero químico Matías Cortijo asumió este martes como nuevo presidente de la empresa Servicios Públicos S.E en reemplazo de Jorge Avendaño.

Cortijo era el gerente de SPSE El Calafate y anteriormente se desempeñó como subsecretario de Industria en el Ministerio de la Producción e Industria.

El flamante presidente de la empresa de energía y saneamiento estatal señaló que “queremos mostrar que la empresa puede solventarse con la venta de sus propios servicios”.

“Es un gran desafío y lo asumo con mucha alegría. La intención es seguir construyendo sobre lo que se hizo, pero también dar un paso más: profesionalizar y modernizar la empresa, lograr que sea eficiente y que la gente esté contenta con el servicio que recibe”, señaló Cortijo.

El funcionario indicó que “queremos mostrar que se puede administrar bien, que la empresa puede solventarse con la venta de sus propios servicios y no depender permanentemente de fondos externos. Esa es la mejor manera de garantizar su continuidad y evitar miradas que pongan en duda su futuro”.

Cortijo sostuvo que “el mandato del gobernador es claro: estar presentes en todas las localidades. No podemos esperar que los vecinos del interior vengan a Río Gallegos, tenemos que salir. Esa cercanía permite ver la realidad de cada lugar y dar respuestas más rápidas y eficientes”.

“Me toca gestionar, ordenar cuentas, conseguir recursos y acompañar al personal para que pueda hacer bien su trabajo. Ese es el camino para recuperar la confianza de los usuarios y que Servicios Públicos vuelva a ser sinónimo de calidad y compromiso” finalizó. (Agencia OPI Santa Cruz)