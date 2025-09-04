Justicia de Tierra del Fuego proyecta un presupuesto de más de $122 mil millones para modernizar el servicio

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Poder Judicial de Tierra del Fuego presentó un ambicioso plan de inversión para el próximo año, con un presupuesto que asciende a $122.283 millones destinado a modernizar y fortalecer el servicio en toda la provincia. El proyecto, impulsado por el Superior Tribunal de Justicia, busca garantizar un acceso a la justicia más ágil y efectivo, con un foco particular en la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

La estrategia no se limita a la compra de equipamiento, sino que prioriza una serie de obras de infraestructura clave. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la construcción de la Unidad Tanatológica en Ushuaia y la centralización de la Dirección Pericial en un edificio propio, que contará con laboratorios y consultorios adecuados. Asimismo, se prevé la ampliación y refacción de los espacios de acceso a la justicia en los dos distritos judiciales, mejorando la accesibilidad y seguridad de los edificios.

Un eje central del presupuesto es el refuerzo de áreas sensibles. En este sentido, se consolidarán las fiscalías especializadas en violencia de género e intrafamiliar y se fortalecerán los juzgados de familia y minoridad. Además, se proyecta la puesta en funcionamiento de dos nuevos juzgados en la ciudad de Río Grande: el Civil y Comercial N° 3 y el de Familia y Minoridad N° 3, con el objetivo de dar respuestas más rápidas a las demandas sociales urgentes.



Desde el Superior Tribunal de Justicia destacaron que el plan se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16 de la ONU, que promueve la creación de instituciones eficaces y sociedades pacíficas. Sostuvieron que esta iniciativa profundiza una política pública que el Poder Judicial fueguino mantiene desde 2008, centrada en garantizar el acceso a la justicia como un derecho básico.

Con esta inversión, la institución judicial de la provincia vecina apuesta por un modelo de justicia moderno y cercano, enfocado en mejorar la calidad del servicio para todos los ciudadanos, especialmente para quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. (Agencia OPI Tierra del Fuego)